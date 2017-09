Ny chans för flyktingbarn

Lund Det kan trots allt bli så att ensamkommande unga som fått sin ålder uppskriven till 18 år får stanna i kommunen under överklagandetiden.

Kommunfullmäktige beslöt på torsdagen att återremittera frågan efter att flera partier tänkt om sedan den behandlades i kommunstyrelsen.

Ett annat ärende som återkommer, fast av andra skäl, är om personalen på förskolor och fritidshem ska få betalda arbetskläder.

Joakim Månsson Bengtsson (–) hade motionerat om situationen för de ensamkommande barnen och det fanns även ett Lundaförslag med samma inriktning.

I motionen yrkades i första hand på att kommunen ska ha kvar ansvaret för ensamkommande tills de fyller 21 år, i stället för 18 då de enligt reglerna överförs till Migrationsverket.

Andrahandsyrkandet var att den unge ska få stanna i kommunen i avvaktan på att ett beslut om åldersuppskrivning vinner laga kraft.

Frågan rör i huvudsak unga som kom före den 31 januari i år i och med att reglerna sedan ändrats.

Under beredningen av ärendet konstaterade kommunkontoret att förstahandsyrkandet inte har stöd i lagstiftningen och förslog även avslag på den andra. främst med hänvisning till kostnaderna och bristen på bostäder.

I kommunstyrelsen röstade nio ledamöter för ett avslag och fyra mot – ledamöterna från MP, V och FNL.

Representanterna för S, L, C, KD och M lade dock en protokollsanteckning där de uttryckte sympati för motionens intentioner, men pekade på behovet av nationella riktlinjer och finansiering.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S), som nu lade fram förslaget om återremiss, hänvisade till beskedet i statsbudgeten om extra tillskott för kommuner som låter ungdomarna stanna under överklagandeperioden.

– Vi har fått signaler om att frågan inte ska dras i långbänk och med hänsyn till barnens bästa vore det olyckligt att nu avslå förslaget, sade han.

Philip Sandberg (L) instämde:

– Det är samhällsekonomiskt vansinne att riva upp deras trygghet, men samtidigt är det svårt för en kommun att driva sin egen politik.

Vid voteringen röstade 53 för återremiss av motionen medan nio sade nej och tre avstod.

Joakim Månsson Bengtsson uttryckte glädje över att så många ändrat uppfattning:

– Men det är onödigt att vänta – det har redan gått för långt.

Fullmäktige behandlade också en motion från Vänsterpartiet om betalda arbetskläder för personalen på förskolor och fritidshem.

Angelica Svensson (V) pekade på den skillnad som råder mellan manligt respektive kvinnligt dominerade jobb inom kommunen.

– Det är inte bara i tunga arbeten, som på tekniska förvaltningen, som kläder blir smutsiga och utsätts för slitage, och när det nu blivit klart med kläder för personalen inom äldre- och handikappomsorgen vill vi gå vidare.

Talare efter talare från övriga partier gick sedan upp och uttalade sig positivt, bland annat med hänvisning till jämställdhet och arbetsmiljö samt att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Men alla partier utom V och Fi ville att frågan ska vila i avvaktan på de nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket som väntas träda i kraft hösten 2018.

– Det är väl lika bra att börja redan nu, som andra kommuner gjort, sade Cherry Batrapo (Fi).

Voteringen slutade med 56 röster för att frågan lyfts igen efter att Arbetsmiljöverkets föreskrifter kommit medan nio ville bifalla motionen.

Under beredningen av ärendet har barn- och skolförvaltningarna räknat på kostnaderna utifrån motsvarande system på vård- och omsorgsförvaltningen.

Med en genomsnittskostnad på 500 kronor per anställd skulle årskostnaden bli cirka 420 000 respektive 215 000 för de båda nuvarande barn- och skolförvaltningarna.

Då är personalen vid de fristående enheterna inte inräknade, och heller inte kostnaderna för tvätt och eventuell ombyggnad för förvaring av kläderna.