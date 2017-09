Medalj i sikte för Jimmy Eriksson

RACING Inför årets säsong växlade 26-årige Jimmy Eriksson från Tomelilla över från formel- till GT-bilsracing. I helgen når Blancpain GT Series sin slutdestination vid den stora finalen i Barcelona. Och Eriksson har chans att nå hela vägen till medalj i långloppsserien Endurance Cup.

Den sista av årets tio Blancpain GT Series-deltävlingar tar fältet till den iberiska halvön och den spanska östkusten. För sista gången under 2017 ska fältet drabba samman i ett avgörande, tre timmar långt race på den välkända F1-banan Circuit de Barcelona-Catalunya, med Eriksson fast besluten att avsluta säsongen med besked.

Skåningen går, tillsammans med teamkamraterna Maximilian Buhk och Franck Perera, in i helgens final som fyra i poängsammandraget i Endurance Cup. HTP Motorsport-trion är bara sex poäng bakom Ferrari-rivalerna Victor Shaytar, Miguel Molina och Davide Rigon i kampen om tredjeplatsen, och tar nu sikte på ett toppresultat bakom ratten på sin Mercedes-AMG GT3.

– Jag ser verkligen fram emot den här helgen, säger Jimmy Eriksson i ett pressmeddelande.

– Det är final, vi har ett bra läge i mästerskapet och det råder en bra känsla rent generellt mellan oss i teamet. Vi ligger fyra totalt just nu och målet är att försöka knipa bronset. Det känns inspirerande att vara med så här pass bra i totalen under vad som ändå är min första GT-säsong. Nu kommer jag göra allt för att avsluta på topp. Jag vill tro att vi har en bra chans i Barcelona och att vi kan vara med och slåss om segern på söndag.

Eriksson/Buhk/Perera utkämpar inte bara en strid om bronset i sammandraget, utan har också ambitionen att avsluta säsongen som bästa Mercedes-ekipage. Just nu leder man den interna kampen bland fältets Mercedes-bilar. Men bara knappt. Endast tre poäng bakom skuggar AKKA-ASP-stallets Edoardo Mortara (känd från tyska DTM), Michael Meadows och Raffaele Marciello.

– Det hade betytt mycket att bli bästa Mercedes-bil i mästerskapet. Det är sådant som gör avtryck och som visar att vi har maximerat våra egna förutsättningar. Det hade varit stort för teamet och för oss förare. Den optimala utgången den här helgen är att vi når till medalj totalt och att vi håller undan som bästa Mercedes, lyckas vi med det kan vi vara väldigt nöjda, säger Eriksson.

Endurance Cup-tabellen leds totalt inför helgens tävlingar av Bentleys Andy Soucek, Maxime Soulet och Vincent Abril. Finalen i Barcelona drar igång med fri träning på lördagen, följt av tidskval och det tre timmar långa, säsongsavslutande, racet på söndag.