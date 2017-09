David Batra trivs med skånsk publik

Starka känslor på scen i The Sound of Music

Kultur och Nöje På fredag den 29 september är det premiärdags för höstens stora musikal på Nöjesteatern i Malmö. I The Sound of Music spelas huvudrollerna som kapten von Trapp och barnflickan Maria av Christopher Wollter och Elisa Lindström. Och båda har rörts till tårar av sina scenbarn under repetitionerna.