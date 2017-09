Kim söker amerikansk hjälp – för att förstå Trump

Världen Spänningen stiger mellan Nordkorea och USA och världen håller andan inför skräckscenariot - ett kärnvapenkrig.

Men från nordkoreanskt har man nu sökt hjälp med att förstå Donald Trump.

I sitt uppmärksammade tal i FN hotade Donald Trump att ”helt utplåna” Nordkorea om inte provokationerna upphörde.

Från nordkoreanskt håll uppfattade man det som en krigsförklaring.

– Han sa att vårt lands ledarskap inte kommer att finnas kvar mycket längre. Trumps ord är en krigsförklaring mot vårt land, sa Ri Yong-ho, Nordkoreas utrikesminister, till journalister innan han lämnade New York, enligt Aftonbladet.

Vita Huset svarade, genom pressekreterare Sarah Huckabee Sanders, att så inte alls var fallet. Och kanske ligger det missuppfattningar bakom ordkriget som håller världen på sträckbänken. Är det så att Kim Jong-Un och Donald Trump inte förstår varandra?

Enligt Washington Post har nordkoreanska regeringstjänstemän redan innan den senaste krigiska ordväxlingen i tysthet tagit kontakt med amerikanska analytiker med kopplingar till det republikanska partiet.

– Deras huvudsaklige oro är Trump. De kan inte förstå sig på honom, säger en källa till tidningen.

Det ska dock inte röra sig om att man skulle vara intresserade av att förhandla om sitt atomprogram och från Trump-administrationen ska det inte heller finnas något intresse för direktkontakt, uppger tidningen. Däremot har man, via sin FN-beskickning, bjudit in den före detta CIA-analytikern Bruce Klinger, som numera är den konservativa think tank:en Heritage Foundations ledande Nordkoreaexpert, till att besöka Pyongyang, något som denne dock avböjt.

– De är på jakt efter kontakter med akademiker och före detta regeringstjänstemän. Även om sådana möten är användbara om regimen vill skicka ett tydligt budskap så borde de söka kontakt direkt med den amerikanska regeringen, säger han till Washington Post.

Bland det som konfunderar nordkoreanerna noteras i artikeln det faktum att Donald Trump, å ena sidan, och försvarsminister Jim Mattis och utrikesminister Rex Tillerson, å den andra, så ofta motsäger varandra.

– Nordkoreanerna söker kontakt genom olika kanaler och på olika nivåer. Min egen gissning är att de är lite förbryllade över den riktning som USA går, så de försöker öppna kanaler för att ta pulsen på Washington. De har inte sett USA agera på det här sättet tidigare, säger Evans Revere, före detta tjänsteman på utrikesdepartementet och som själv deltagit i liknande samtal på neutral mark, till Washington Post.

