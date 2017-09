Man frias från åtal om misshandel

Ystad En man åtalades för misshandel efter ett bråk utanför en nattklubb i Ystad.

Nu frias mannen.

Det var i slutet av juli förra året som ordväxling uppstod mellan två besökare utanför en nattklubb i Ystad.

En av männen var på väg ut ur en taxi med sina kompisar och den andra mannen skulle hoppa in i taxin med sina kompisar.

Männen som skulle hoppa in i taxin ska då ha gjort det innan de hunnit lämna fordonet – och det var av den anledningen som ordväxlingen uppstod från första början.

Det uppger i alla fall den tilltalade mannen – enligt den andra mannen uppstod ordväxlingen med anledning av att någon ifrågasatte hans ålder.

I vilket fall påstår den ena mannen – han som skulle kliva in i taxin – att den tilltalade då tilldelade honom ett knytnävsslag i ansiktet. För detta ville han ha 7 500 kronor i skadestånd.

Nu har domen fallit. Ystads tingsrätt anser inte det vara bevisat att den tilltalade gjort sig skyldig till misshandel. Målsäganden och hans bror lämnade uppgifter som stämmer överens såtillvida att målsäganden ska ha fått ett slag i ansiktet vid tillfället – men gällande till exempel placering i taxibilen går historierna isär. Den tilltalade frias därmed från åtalet.