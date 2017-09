Malmöfilmare vann publikpris

Feras Fayyads film De sista i Aleppo vann priset för Bästa Nordiska Dokumentär när festivalen Nordisk Panorama på tisdagskvällen delade ut sina priser. Publikpriset gick till skånske filmaren Nils Petter Löfstedts Himlens mörkrum.

Den dansk/syrisk/tyska De sista i Aleppo handlar om hur människor efter fem års krig förbereder sig inför belägringen. Den syriska filmaren Feras Fayyad filmade kriget under två år och följde organisationen De vita hjälmarnas arbete. Filmen har tidigare vunnit ett dokumentärpris vid Sundance-festivalen.

Nordisk Panoramas jury motiverar valet av filmen bland annat så här: ”Priset för bästa nordiska dokumentär går till det här exemplet av enastående filmarbete som porträtterar en av de största tragedierna i vår tid. Med risk för eget liv och med respekt för karaktärerna och krigets komplexitet tar filmmakarna med oss in i en värld som består av val få av oss skulle vara kapabla att göra.”

14 filmer tävlade om priset som består av en summa på 11 000 euro.

Ett hedersomnämnande gick till norska Nowhere to Hide av Zaradasht Ahmed. Filmen handlar om en manlig sjuksköterska i Irak.

Publikpriset gick till filmen Himlens Mörkrum av Nils Petter Löfstedt. Filmen hade världspremiär på Doc Lounge i Malmö. Nils Petter Löfstedt har tittat närmare på vännen och arbetarfotografen Jean Hermansons bildskatt. Hermanson gick bort 2012 och Nils Petter Löfstedt var under många år hans fotoassistent. I filmen Himlens Mörkrum har han sökt upp arbetare som Hermanson porträtterat. Han har sökt upp över 400 av dessa människor och många av dem träffar han på deras gamla arbetsplatser.

Publikpriset är just publikens val och består av en summa på 2 500 euro.

Övriga priser som delades ut under tisdagskvällen är:

Bästa Nordiska kortfilm – finsk/franska Arr. for a Scene av Jonna Kina

Hedersomnämnande till svensk/danska I Will Always Love You, Conny av Amanda Kernell

Bästa nya nordiska röst – svenska Loving Lorna av Jessica Karlsson och Annika Karlsson

Nya nordiska röst – kortfilm – finska Penelope av Heta Jäälinoja

Barnens val- priset – svenska Schoolyard blues av Maria Eriksson