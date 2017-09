Svettigt vid invigningen av Gerdas nya träningssal

Den nyupprustade salen på Gerdahallen fylldes av ivriga sportare under invigningen på måndagen. Foto: Oscar Schau

lund Det som kallas Sveriges största gruppträningssal står nu färdigrenoverad och modern på Gerdahallen. Många var där för att inviga den med svett och kämpaglöd.

Det regnbågsfärgade bandet klipptes av och den fyllda salen exploderade i aktivitet. En ny träningsera på Gerdahallen kunde börja.

Sedan Gerdahallen byggdes 1983 så hade verksamhetens största sal stått oförändrad. Men förra sommaren började renovering- och moderniseringsarbetet i salen, som kostat uppemot sex miljoner kronor.

Under måndagen stod den färdig, Sveriges största gruppträningssal. Åtminstone om man frågar Rickard Benediktsson, VD på Gerdahallen.

– Vi säger det tills motsatsen är bevisad. Vi har inte sett någon sal som är lika stor. Nu har vi totalrenoverat hallen. Vi har lagt in ett helt nytt högklassigt golv, bytt ut fönster, målat om och tagit in helt ny utrustning, säger Rickard Benediktsson.

– Bara två miljoner gick till ny ventilation. Totalt lägger vi cirka 6 miljoner på hallen.

Moderniseringen är en del i arbetet med att möta en ständigt växande efterfrågan.

– Vi har en populär verksamhet. Det har gjort att vissa av passen varit överfulla och många inte fått plats. Det handlar om att skapa en större upplevelse, vilket motionärerna efterfrågar. En bra omgivning, sal och musik är mycket viktigt, och nu vill vi ha en modern sal som kan erbjuda det, säger Rickard Benediktsson.

Uppfräschningen av lokalerna innebär dock mer än större utrymme. Det är även en fråga om prestige och konkurrens.

– Vi vill ligga i framkant. Då måste våra salar också göra det. Man ska känna att ”oj, den här salen är fantastisk att träna i”. Vi gör mer än att renovera. Det blir en helt ny upplevelse.

– Det är en offensiv satsning för att vi ska vara det självklara valet för både studenter och lundabor. Då måste vi också ha faciliteter som är bäst, helt enkelt, säger Rickard Benediktsson.