Maskerade män rånade kvinna i hemmet

Ormanäs Strax innan midnatt upptäckte en kvinna två maskerade och beväpnade män inne i sitt hus.

Männen tvingade till sig smycken.

Polisen efterlyser nu eventuella iakttagelser från närboende.

Kvinnan bor i en villa på Idsvägen i Ormanäs och vid 23.50-tiden under tisdagskvällen satt hon och tittade på tv.

Hon märkte först hur den ena mannen rörde sig i huset och upptäckte sedan ytterligare en man. En dörr ska ha stått öppen och det är troligen den de använt för att ta sig in.

De var båda maskerade och utrustade med vapenliknande föremål. Männen tvingade till sig mestadels smycken från kvinnan.

Efter några minuter lämnade de huset.

Kvinnan larmade då polisen som kom dit med en patrull under natten. Peter Hansson, som är polisens förundersökningsledare, säger att polisen har gjort sedvanliga utredningsåtgärder, men vill inte gå närmare in på vad det innebär.

Kvinnan blev chokad av händelsen, men inte fysiskt skadad.

Polisen uppmanar nu alla som befann sig i området vid tidpunkten att höra av sig med eventuella iakttagelser.

– Om någon sett obekanta personer eller fordon i området så är vi tacksamma om man ringer 114 14 och berättar om det, säger Peter Hansson.

Det finns i nuläget inga misstänkta för rånet.



Kvinnan har beskrivit de två männen, men enligt Peter Hansson finns det inget specifikt i beskrivningen som polisen kan gå ut med.

Hon ska heller inte ha sett hur männen tog sig från platsen.

Även om det bara var två män inne i huset utesluter inte polisen att det kan ha varit fler personer inblandade.