Ifrågasätter kritik mot Vandrarhemmet

kävlinge I början på juni demonstrerade Tillsammans för Kävlinge och kritiserade bland annat boendesituationen på Vandrarhemmet Torget. Ägaren känner inte igen sig i beskrivningen.

Trångbott med undermålig standard för nyanlända eller ett prisvärt boende med tydliga regler som ger lugn och ro. Åsikterna tycks gå isär om Vandrarhemmet Torget.

Ägaren Göran Asp är arg för beskrivningarna som ges hans verksamhet. Upprinnelsen är en demonstration och en skrivelse som Tillsammans för Kävlinge lämnat in till bildningsnämnden i Kävlinge. Kritik ges mot boendesituationen på Värdshuset och Vandrarhemmet Torget. Verksamheterna beskrivs som ”likvärdiga” där ord som trångbott och undermålig standard används om båda.

Vandrarhemmet Torget har haft ett lågprishotell med 24 rum och ett annex med vandrarhem om åtta rum. Annexet ska nu renoveras och lågprishotellet har gjorts om till vandrarhem. Nu får alla fixa frukosten själva.

Stefan och Ulla Michalovski från Gnesta är just nu vandrarhemmets enda turister. De tycker boendet är utmärkt när de hälsar på vänner. Resterande klientel tycks de inte bekymra sig om.

Andra som bor här är byggjobbare.

Andelen boende som finansieras av socialförvaltningar i Skåne har ökat med åren. Men bildningsnämnden i Kävlinge tycks bara någon enstaka gång varit deras kund.

Vi får titta in hos Reza Heidari från Afghanistan. Han flyttade in med sin son i maj i år och talar mycket dålig svenska, men vi lyckas hitta någon som kan översätta per telefon.

Reza Heidari har ett rum med tre sängar, en garderob, ett bord med två stolar och en liten platt-tv. Det är inte stort, men han säger att han är nöjd. Oron gäller snarare att frun och dottern är kvar i Iran.

Vandrarhemmet Torget kritiseras av Tillsammans för Kävlinge för att man inte får ta emot besök och att strömmen till spisen stängs av klockan 21. Att många familjer måste dela på en spis.

Göran Asp menar att det sällan är krockar i köket. Reglerna om besök och köksregler har införts för allas trygghet och säkerhet.

Han har drivit vandrarhem sedan 2006. Frankt berättar att socialförvaltningarna kunde skicka knarkare till honom, fastän de nekade att så var fallet. Efter att ha haft incidenter och ovälkomna besökare infördes nolltolerans mot droger och besöksförbud.

– Röker de på rummet åker de ut. Det är jag som bestämmer och det står i kontraktet.

Det kostar 2 000 kronor att sätta igång brandlarmet, till exempel om man sätter på vattnet och sedan går ut och röker. Notan kan betalas av en skånsk kommun.

– Så fort vi checkar in någon går vi igenom alla regler.

På ett vandrarhem ska det vara tyst klockan 22. Då kan man inte börja laga mat klockan 21, förklarar Göran Asp. Genom att sätta upp timers och stänga av strömmen nattetid har antalet brandlarm minskat. Ventilationen godkändes senast i oktober förra året.

Framtiden? Göran Asp tror att kommunerna kommer att fortsätta vara kunder hos honom. Och han har förståelse för att det kan bli jobbigt att bo på ett vandrarhemmet en längre tid. För Torget är och förblir ett vandrarhem.