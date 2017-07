Hon vill se barnen som glöms bort

När en person söker hjälp för psykisk sjukdom och det visar sig finnas barn med i bilden – hur tacklar man det?

Inte alltid så bra, konstaterar Maria Afzelius i en nyutkommen avhandling som pekar på hur barn till psykiskt sjuka riskerar att förbli osynliga.

Namn: Maria Afzelius

Ålder: 55

Bor: I Bjärred, uppvuxen i Södra Sandby

Familj: Man, dotter och tre utflugna bonusbarn

Aktuell: Disputerade i juni vid Malmö högskola.

Gör: Psykoterapeut, kurator. Arbetar på en öppenvårdsavdelning i Arlöv.

På fritiden: Umgås med familjen, promenera med hunden, träna.

Maria Afzelius hade egentligen tänkt bli bibliotekarie.

– Jag har alltid gillat böcker och läsning.

Men parallellt med studierna i litteraturvetenskap vid Lunds universitet jobbade hon extra på S:t Lars, och där föddes idén om att välja en helt annan inriktning i livet.

– Det är väldigt speciellt att jobba med människor som å ena sidan är precis som man själv, samtidigt som de å andra sidan har hamnat i en väldigt utsatt situation.

Så hon bytte spår. Blev socionom istället för bibliotekarie. Planen under hela utbildningen var just att så småningom verka inom psykiatrin, och så blev det.

– Jag hade gjort praktik på Gullberna i Karlskrona, och där fick jag jobb efter min examen.

Gullberna var ett av de stora mentalsjukhus som i just den här vevan omfattades av en nationell våg av nedläggningar.

– Ja, det genomfördes väldigt stora förändringar inom psykiatrin. Tanken var att själva psykiatrin skulle bli en mycket mindre del av patienternas tillvaro, och att de i högre grad skulle klara sig hemma.

Det här med psykiatrins omorganisation bidrog i någon mån till att Maria Afzelius under några år hoppade runt mellan ett antal tjänster (efter en sväng på Bup i Karlskrona återvände hon till S:t Lars innan hon kom till Östra sjukhuset i Malmö, för att nämna några exempel).

– Sedan, efter min föräldraledighet år 2000, kom jag till en öppenvårdsavdelning i Arlöv.

Samma avdelning där hon, 17 år senare, fortfarande är verksam. Det måste betyda att hon trivs?

– Absolut. Det är en ganska liten verksamhet, vilket både betyder att man lär känna varandra och att alla är med och delar på ansvaret.

Att hon plötsligt gled in i den akademiska världen berodde på att en av hennes före detta kollegor i Arlöv, Margareta Östman som numera är professor i hälsa och samhälle vid Malmö högskola, frågade om hon inte hade lust att kika lite på det här med barn till psykiskt sjuka, och vilken typ av stöd familjerna erbjuds.

Frågan kom inte från ingenstans. Maria Afzelius hade redan tidigare gjort en utvärdering av de så kallade barnombud som Region Skåne inrättade i vuxenpsykiatrin runt millennieskiftet, med särskilt ansvar för att uppmärksamma barnen och deras behov.

– Jag skulle se om systemet med barnombud verkligen hjälpte till att uppmärksamma barnen.

Svaret på den frågan blev något slags nja.

– Det hela var rätt diffust. Ombuden visste inte helt och hållet vad de skulle göra. Barnperspektivet har aldrig haft särskilt hög status inom vuxenpsykiatrin.

År 2010 kom ett tillägg till hälso- och sjukvårdslagen.

– Nu lade man till en formulering om barns behov av information, råd, och stöd när deras föräldrar blir sjuka. En rätt stark markering från regeringens sida om att de här barnen har rätt till hjälp.

Lagtillägget råkade, ungefärligen, sammanfalla tidsmässigt med att Maria Afzelius fick den där förfrågan från Margareta Östman om att skriva en doktorsavhandling om det här med stöd till barn, och nu är hon alltså klar.

”Families with parental mental illness, supporting children in psychiatric and social services” lyder avhandlingens fulla titel, bakom vilken döljer sig en rad delstudier.

Maria Afzelius har undersökt hur vuxenpsykiatrin hanterar barnfamiljer, hur socialtjänsten gör det, hur personalen ser på situationen, hur familjerna själva gör det, samt vad statistiken säger – hur många av familjerna får verkligen den stödinsats som lagen ger dem rätt till?

Inte så många, om man ska utgå ifrån Maria Afzelius granskning av Region Skånes dataregister. Blott 12,9 procent av de patienter som hade barn hade fått en formell notering om detta i journalsystemet, och bara en fjärdedel av dessa 12,9 procent hade verkligen fått någon form av barnorienterad intervention från vårdens sida.

Siffror ska tolkas med försiktighet, men Maria Afzelius törs ändå slå fast:

– Jag tror inte att de får det stöd de behöver.

Hennes intervjuer med vårdpersonal visar på en allmän valhänthet kring frågan.

– De tycker ofta att det är svårt att ta upp det här, de är rädda att patienten ska ta illa vid sig och dra sig ur behandlingen.

Men, visar hennes intervjustudie med ett antal drabbade familjer, de flesta vill gärna ha hjälp.

– Ja, de vill verkligen ha allt stöd de kan få.

Men det får de alltså inte, vilket enligt Maria Afzelius ökar risken för att barnen själva ska utveckla psykisk ohälsa, och så småningom söka vård för egen del.

– Det ser vi ganska ofta, hur barnen efter några år själva blir patienter.

Något som, anser hon, lätt hade kunnat undvikas och förebyggas genom att istället ta tag i barnen direkt.

– Saken är den att det behövs så väldigt lite. De här barnen behöver bara bli hörda. Sedda. Ofta behöver de hjälp att prata med föräldrarna om deras sjukdom, eftersom det finns så mycket stigman kring sådant här.

Avhandlingen är alltså klar, och Maria är tillbaka på mottagningen i Arlöv. Och handen på hjärtat, hur bra är hon själv på att se barnen? Hon skrattar.

– Jo, men jag tror nog faktiskt att jag gör det. Jag tänker att jag gör det. Jag försöker.