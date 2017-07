Hamlet över vallgraven på Shakespearefestival

En ny scen, en Hamlet i ny bearbetning och en japansk Ofelia. Det är något av det som kommer att möta publiken under årets Shakespearefestival på Kronborg slott. Den 1-23 augusti pågår festivalen som varje år lockar folk från hela världen till Helsingör.

Den nya scenen är byggd över vallgraven och har slottet som fond. Tidigare år har man spelat inne på slottets gård.

– Man kan säga att det har gjort det besvärligare att spela teater. Vi har konkurrerat med alla besökare till slottet och har inte kunnat arbeta med ljus och ljud eller ha skådespelare som repeterat på scenen när slottet varit öppet för besökare, säger Mia Møller Larsen, marknadsansvarig för HamletScenens Shakespearefestival.

Scenen, framför vilken det finns plats för 650 i publiken, har alltså gjort det möjligt för festivalen att i år göra sin egen Hamletproduktion.

– Vår önskan om att öppna vår festival med en egen produktion har blivit uppfylld. Nu har vi också en lång spelperiod.

Föreställningen får världspremiär den 1 augusti och spelas sedan den 2 till och med den 19 augusti, förutom måndagarna den 7 och 14 augusti.

Årets Hamletföreställning är en bearbetning och en modern iscensättning av det klassiska dramat.



– Man kan säga att det är en nytolkning och det nya är att Hamlet försöker bryta sig ur de gamla traditionerna. Han är en upprorisk ung man i den här föreställningen, han vill få andra att se. Man kan också säga att det här är Hamlets blick eller Lars Romann Engels (som regisserar och bearbetar, red:s anm.) blick in på varför Shakespeare fortfarande är relevant idag, säger Mia Møller Larsen.

Lars Romann Engel har arbetat flera år med sin bearbetning av manus.

– Men det finns många element från den ”vanliga” Hamlet i den och den som kan sin Hamlet känner lätt igen sig i historien. Den är bara lite mer modern och satt i nutid.

Dör alla på slutet?

– Ja, det slutar som det brukar.

Hamlet själv spelas av Cyron Melville, skotsk-dansk skådespelare som bland annat är känd från många tv-serier.

– Han har varit här varje vecka sedan i vintras när vi tog bilderna i vallgraven och han har fått in Hamlet under skinnet tillsammans med regissören. De har talat om vem Hamlet är, vad hans utmaningar är, vad han vill förändra i världen. Det ligger många timmars förberedelse och mycket arbete bakom. Jag vet att Cyron själv sagt att han först nu är redo för den här rollen, säger Mia Møller Larsen.

Sex av de övriga skådespelarna kommer direkt från England och har stor erfarenhet av att spela Shakespeare. Efter spelperioden på Kronborg går föreställningen på världsturné.

Föreställningen ges på engelska med danska och engelska texter.

När Hamlet spelats klart på festivalen kommer ett japanskt gästspel med gruppen Koh Lo Sha Noh-kompani från Tokyo. Det handlar om Ofelias vidare öden i den speciella japanska Noh-teaterformen.

– Ophelia-Noh är producerad speciellt för oss. Med det firar vi att det i år är 150 år sedan som Japan och Danmark etablerade diplomatiska förbindelser, säger Mia Møller Larsen.

Pjäsen spelas den 22 och 23 augusti och ges på japanska med danska och engelska texter.

Dessutom blir det bio under bar himmel, Tom Stoppards Rosencrantz and Guildenstern are dead visas den 20 augusti.

Var kommer festivalens besökare ifrån?

– De kommer från hela världen, många från England men också Frankrike, USA och Tyskland. Och så kommer det förstås mycket svenskar, typiskt från Sydsverige. I år har vi ett samarbete med Kulturkortet i Helsingborg så vi vet att det kommer en del svenskar till vår förpremiär på lördag, säger Mia Møller Larsen.