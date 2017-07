Glödhet bostadsmarknad i Höör

Höör Det säljs bostäder som aldrig förr i Höör.

Mäklare Nina Swenning menar att familjer som flyttar in utifrån har pengar på fickan, vilket pressar upp priser och efterfrågan.

På tre månader såldes 67 hus i Höörs kommun. Trenden talar sitt tydliga språk – de senaste 3-4 åren har intresset för bostäder i Höör ökat markant.

Från att ha sålts mellan 10 och 20 objekt per månad, säljs det nu mellan 30 och 70 stycken.

Amorteringskrav till trots är bostadsmarknaden fortfarande het i Höör.

Efterfrågan ökar och även om priserna stiger, snittpriset för ett hus var drygt 1,9 miljoner kronor under perioden april-juni, så är det fortfarande billigare att köpa ett hus i Höör än i Malmö eller Lund.

Nina Swenning har varit mäklare i 20 år, de senaste 16-17 åren i Höör. Enligt henne märks det en enorm skillnad på bostadsmarknaden i kommunen.

– Det senaste året har jag upplevt ett väldigt tryck. Folk vill köpa husen redan innan de visats och köpare struntar i att göra besiktningar bara för att få till ett kontrakt så snabbt som möjligt.

Hon berättar att antalet objekt till salu ändå minskat rejält under de senaste åren.

– Vi brukar har mellan 150 och 160 objekt ute, i dag har vi 70 objekt.

Enligt Nina Swenning flyttar Höörsborna runt mindre inom kommunen. De som köper kommer utifrån och har ofta sålt bostadsrätter eller hus med god förtjänst i storstäderna.

Det innebär att de har pengar på fickan och kan lägga höga bud, vilket trissar upp priserna.

– Jag tror att en bidragande orsak till att det är få objekt ute är att de som har villor inte kan sälja för att de inte har något att flytta till.

Hyrorna för lägenheter är ofta för dyra.

Då är det en bättre affär att stanna i huset.

– Effekten blir att det här stoppar upp och det blir få hus ute till försäljning.

Tiderna då ett objekt lades ut och visningar bokades in och att det eventuellt blev budgivning är förbi, menar Nina Swenning.

När hon lägger ut ett objekt under eftermiddagen är det inte ovanligt att det är sålt frampå kvällen.

– Det är ett svårt läge både för köpare och säljare eftersom affärerna måste gå så snabbt. Dessutom är det inte roligt att ringa runt till spekulanter och ställa in visningar för att huset redan är sålt, säger hon.

Inne i centrala Höör finns väldigt få hus till salu. Centrum och Åkersberg är de dyraste områdena i kommunen, där är det inte ovanligt att villor kostar bort mot 3,5 miljoner kronor.

Men snittpriset för hela kommunen börjar närma sig två miljoner. Enligt siffror från sajten Hemnet säljs de allra flesta hus för en högre summa än utropspriset, vissa så mycket som 50 procent över.

Enligt Nina Swenning är det stor efterfrågan även på fritidshus.

Under förra året sålde hon flera fritidshus som skulle fungera som permanentboende för yngre – det finns helt enkelt inget annat i rätt prisklass.

Men i år har trenden vänt och fritidshus säljs återigen för att användas som just fritidshus.

Just nu håller Nina Sweninng på att sälja tomter på Kvarnbäck och sex av de elva tomterna är redan sålda, fem av dem såldes på en vecka.

– Begagnade hus har stigit i pris och det är inte längre lika stor skillnad mot att bygga ett hus. Av den anledningen tror jag att fler och fler väljer att bygga eget.

Just nu finns det runttio aktiva mäklare i kommunen, vilket är betydligt fler än vad det fanns för bara några år sedan. Den heta marknaden lockar mäklarfirmor. Men med få objekt b som säljs blir också konkurrensen större.

– Jag tror att vi presterar bättre med lite konkurrens. Men samtidigt gör det att vi kanske måste bredda marknaden lite och även sälja på andra platser. Personligen tycker jag att jag är bäst på att sälja på hemmaplan, i det område som jag kan.