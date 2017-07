Stationshus blir konsthall igen

FALSTERBO Nu är det klart med köpet av Falsterbo Konsthall. Ulf Carlson och Cäcilia Carlson Starck köper det gamla stationshuset för tre miljoner.

Redan i december 2015 tog kommunen beslut om att sälja byggnaden. Men turerna har varit många sedan dess.

Paret från Höllviken öppnar därmed sitt tredje galleri. De söker nu också en ny konsthallschef som ska sköta verksamheten i Falsterbo.

– Det är verkligen roligt att allt är klart kring köpet. Och det ska bli jättespännande att nu på allvar få sätta igång och dra upp alla riktlinjer inför framtiden, säger Ulf Carlson.

Målet är att öppna galleriet sommaren 2018. Men det är mycket som först måste planeras.

Avsikten är att renovera lokalerna invändigt. Utvändigt är den gamla byggnaden K-märkt och därmed skyddad.

Tidigare låg Falsterbo konsthall i huset under många år. Men verksamheten flyttade sedan till Falsterbo strandbad.

Men namnet för galleriet i stationshuset blir just Falsterbo konsthall.

– Tanken är att försöka skapa ljusare lokaler i byggnaden. Vi behöver släppa in mer dagsljus i huset, men det gäller att hitta ett sätt där vi inte samtidigt blir av med viktiga ytor.

Allra högst upp i huset finns en lägenhet. Något vanligt boende är däremot inte tillåtet enligt planbestämmelserna.

– Men en tanke är nu att kanske inrätta någon form av stipendier för konstnärer som ska kunna disponera utrymmet under tiden som de jobbar inför sin utställning.

Ulf Carlson och Cäcilia Carlson Starck har nu haft Galleri Final i Malmö i 20 år.

Och sedan 2011 driver de också Fabriken Bästekille på Österlen.

När det gäller det gamla stationshuset i Falsterbo kan det bli aktuellt att förlänga säsongen och ha öppet en del även under vinterhalvåret.

Det har varit konsthall i stationshuset i 40 år. Och målet är nu att fortsätta den traditionen.

– Vi känner stort ansvar för det charmiga gamla huset och för att bevara gamla traditioner.

– Detta samtidigt som vi kan tänka i nya banor när det gäller konsten, säger Ulf Carlson.

Det har funnits flera spekulanter. Men priset i kombination med idéerna om hur huset ska användas framöver har varit avgörande

Falsterbo stationshus byggdes 1904.

Järnvägen lades ner 1971 och Vellinge kommun köpte fastigheten 1976.