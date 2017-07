Pa Konate skrev på för SPAL

MALMÖ Det mesta talar för att Pa Konate är förlorad för Malmö FF. Under onsdagen skrev han på för italienska serie A-klubben SPAL.

Att Pa Konate varit på väg till Italien har inte varit någon hemlighet, men först nu verkar det vara på väg att bli officiellt.

På onsdagen skrev västerbacken på för SPAL i italienska högstaligan. Konates agent Nima Modyr la själv upp en uppdatering på Twitter med en bild på Pa Konate och två personer från den italienska klubben med orden ”Really happy to annunce that Pa Konate have signed for SPAL”.

Från Malmö FF:s sida är det emellertid fortfarande tyst.

– Det beror på att klubbarnas avtal ännu inte är påskrivet och så länge det inte är det så är det inte helt klart och därför uttalar vi oss inte, konstaterar MFF:s sportchef Daniel Andersson när Skånskan ringer upp.

Han antyder dock att ett avtal är på gång.

– Det kommer förmodligen att ske. Men än så länge är det inte klart.

– Han är inte presenterad i SPAL ännu heller som det påstås på vissa håll, utan det är bara sitt eget avtal med klubben han har skrivit på.



Ett steg närmare utlandskontrakt alltså för MFF-talangen som har tre SM-guld med sin moderklubb MFF och är på väg mot ett fjärde.