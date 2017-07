Ny fiskpassage ska synas i Kävlingeån

Lilla harrie Grön el som tas från Kävlingeån kontra värnande av fiskbeståndet. Sedan 2015 har Lilla Harrie valskvarn arbetat med tillstånd för att lagliggöra sin vattenkraftanläggningen. Förändrade vattendjup, galler och en faunapassage föreslås.

Hänvisningar till verksamhet sedan 1500-talet och diskussioner om hur löv och fiskar kan fastna i ett galler.

I över två år har Lilla Harrie valskvarn arbetat med att få tillstånd för de vattenturbiner som man haft sedan 1982.

– Grunden är att vi vill bedriva verksamhet med så lite miljöpåverkan som möjligt, säger kommunikatören Boel Lagerwall. Det finns delvis motstridiga intressen.

Å ena sidan tillverkar Lilla Harrie valskvarn egen el. Ungefär tio procent av förbrukningen är så kallad grön el som Kävlingeån bidragit med att producera. Å andra sidan ska fisken kunna vandra både upp- och nedström – utan att hamna i turbinerna eller skadas på gallret framför dessa.

Lilla Harrie valskvarn är inte de enda som plockar ut vattenkraft. Även Kvarnviks valskvarn och Bösmöllan driver anläggningar. Alla har de fått anmodan av länsstyrelsen att söka tillstånd hos mark- och miljödomstolen för vattenkraftsverksamheten.

Lilla Harrie valskvarns ansökan lämnades in 2015 och konsulter har tagit fram förslag på utförande.

Ärendet presenterades vid förhandling i början på juni där länsstyrelsen, Kävlinge vattenråd och Älvräddarna närvarade.

Domstolen har nu begärt yttranden, bland annat från Kävlinge kommun.

Valskvarnen yrkar att den befintliga vattenkraftsanläggningen och verksdamm lagligförklaras samt att energin ska tillfalla dem.

De förändringar som föreslås är att ett dammkrön sänks samt att en gammal fiskväg i trä rivs till förmån för att en ny faunapassage uppförs. Tillstånd om att kunna avleda högst 7,5 kubikmeter per sekund söks.

Ett intag och rensgaller framför turbinerna med 40 graders lutning och en spaltbredd på gallret om 15 millimeter uppges vara optimalt.

Den tidigare ägaren till Krutmöllan, Bo Kjellberg,, numera Lundabo och fullmäktigeledamot för SD, är engagerad i Kävlingeåns framtid. I våras bildade han och bland annat Bösmöllans tidigare ägare föreningen Kvarndammsmiljöbevararna.

Han är kritisk till att länsstyrelsen och även Älvräddarna driver en linje att få bort dämmena. Han menar att vattenkraften och dämmena är två olika frågor, men de hör ihop.

– Finns inte dämmena fungerar inte vattenkraften, säger han.

Han menar att dämmena är en förutsättning för Kävlingeåns goda fiskbeståndet med gädda och aborre. I synnerhet gäddorna hittar mycket mat i dämmena, förklarar han och berättar om all fisk hans far drog upp under kriget och då han var barn.

Bo Kjellberg pekar på att dämmena har funnits i Krutmöllan sedan 1300-talet och i Bösmöllan, Lilla Harrie och Kvarnvik sedan 1500-talet.

– Vatten var den bästa kraft man hade på den tiden.

Han menar att dämmena skapat unika förutsättningar för djurliv i och kring dem. Andra menar att i synnerhet öringen gynnas av om dämmena försvinner.

– Men då kommer vattenståndet att påverkas, påpekar Bo Kjellberg.