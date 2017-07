Händelserikt år för 60-talsbiten Malmöartist

Hon heter Astrid Holiday. Och nej, det är inte ett taget artistnamn, men den 20-åriga Malmötjejen har onekligen fått en pangstart på sin artistkarriär det senaste året. För ganska exakt ett år sedan upptäcktes hon under en spelning på Limhamn och blev rekryterad till RoastingHouse i Malmö. Nu har hon fått sin första internationella hit.

Det var den 29 juli 2016. Astrid Holiday hade precis gått ut Nya latin i Malmö och hade några spelningar under sommaren. En av dem var på Limhamns hamnfestival, där hon sjöng några av sina egna sånger. På vågorna utanför guppade en båt tillhörande Anders ”Theo” Theander som äger RoastingHouse, ett produktionshus med tolv studios och musikförlag i Malmö. Han fastnade genast för rösten från scenen och begav sig ut i publiken för att lyssna mer.

– Efter spelningen kom han fram och presenterade sig och berättade om verksamheten, säger Astrid Holiday.

Vi träffas i hennes lilla studio på RoastingHouse, där hon nu huserar som en av ställets låtskrivare. Här vid skrivbordet, i den gröna soffan eller i inspelningshörnan tillbringar hon en stor del av sin tid.

Som nybakad student hade Astrid inga konkreta framtidsplaner som involverade musik.

– Och jag kan inte riktigt förstå att sådana här saker bara händer. Det är en så skön känsla här med många studios och många människor som kan så mycket. Det är väldigt kreativt.

Astrid Holiday har redan medverkat i tre låtskrivarcamp, sammankomster då låtskrivare från olika håll och länder möts och skriver tillsammans. Hon har fått mycket positiv respons både för sina låtar och sin röst.

Hur var det att börja skriva med andra?

– Det är roligt att lära känna andra musiker genom att skriva med dem. Jag tyckte det var ganska tufft först. Det kom ingenting. Men det där försvann nästan direkt. Man är ju olika människor och man får inspiration från andra som man inte fått från sig själv.

De låtar som hon själv framför har Astrid Holiday dock skrivit på egen hand. En av dem är New Beginning och den spelade hon när en A & R från Sydkoreas största skivbolag tittade in i hennes studio när han besökte RoastingHouse i början av året. SM Entertainments representant föll direkt för låten.

– Sedan bjöd de dit mig till Sydkorea för att spela in den och göra en musikvideo, berättar Astrid.

Låten släpptes via bolagets SM Station, ett digitalt projekt som släpper en singel varje vecka. Astrid Holiday är en av få internationella artister som fått vara med i projektet och den enda svenska.

– Det var mysigt att vara där och spela in. Det var första gången jag hade flugit så långt och det var väldigt annorlunda.

Videon för New Beginning har fått över en halv miljon spelningar på Youtube på kort tid.

– Jag får jättemycket kommentarer från alla hörn av världen, inte bara från Asien, säger hon.

Hur var det att spela in en video i Sydkorea?

– Det var mysigt och speciellt. Jag hade aldrig förr flugit så långt så det var spännande också.

Astrid Holiday växte upp i ett hem med mycket musik och med en professionell musiker i familjen. Själv började hon skriva eget samtidigt som hon lärde sig spela gitarr. Då kom det naturligt. Hon inspireras mycket av 60- och 70-tal och The Beatles och David Bowie är stora idoler. Hur hon blev Beatles-biten vet hon inte säkert.

– Mina föräldrar spelade mycket 60-talsmusik när jag var liten och när jag blev större och började lyssna så kändes musiken hemtam. Jag kan lyssna på Beatles hur mycket som helst. Jag älskar det. Jag kan inte tröttna.

Astrid älskar också stämsång.

– … det har Beatles lärt mig! säger hon glatt.

Hon gillar att sjunga i stämmor med sig själv, något hon bland annat gör i en av sina videor.

– Jag känner att eftersom jag bara spelar gitarr så är det bra att kunna använda rösten också som ett instrument. Man ska ju använda så mycket man kan.

Närmaste planerna är att spela in och ge ut en ep och därefter ett fullängdsalbum. Astrid kommer också att spela på Malmöfestivalen i augusti – och där medverkade hon även förra året.

Just nu känner Astrid Holiday att tillvaron nästan är lite för bra för att vara sann.

– Det är inte ens något jag drömt om, säger hon.

Men vad drömmer du om då?

– Haha, jag hade en dröm om att någon i bandet The Last Shadow Puppets med Alex Turner från Arctic Monkeys ville producera min kommande platta …