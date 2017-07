Eget initiativ bakom ombyggnationen

Svedala Det är dags för etapp ett av två i omvandlingen av stationsområdet i Svedala.

Redan den 7 augusti kommer pendlarna märka av arbetet.

– Jag hoppas att besökarna på stationen ska se det positiva. Det blir en kort tid av störningar, men en långsiktig förbättring, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

Redan i slutet av 2014 var förstudien klar, och senast i mars satte sig Svedala kommun återigen ner med Region Skåne och Trafikverket för att diskutera behovet av en upprustning av stationsområdet i Svedala.

I september hoppas kommunen ha besked om hur arbetet ska gå till, men redan nu inledes etapp ett av upprustningen på eget initiativ av kommunen.

Och den 7 augusti inleds den första etappen som främst berör parkering för cyklar och bilar. Kommunen har bland annat inlett ett samarbete med Sandvik som äger mark intill stationsområdet.

Genom ett avtal har kommunen fått tillåtelse att hyra mark av företaget för att bygga ut och strukturera om parkeringsytorna.

Parkeringen kommer även få en ny in- och utfart för bilar.

– Vi tycker inte att vi kan vänta med detta och har därför bestämt att göra vad vi kan fram till vidare beslut är tagna. Det ska vara lätt att parkera både för cyklister och bilister. Idag är det alldeles för dåligt med plats. Detta är inte ett arbete som görs istället för, utan något vi har nytta av även under framtida upprustning av stationen, säger kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).

Under arbetets start, den 7 till 31 augusti, kommer pendlarparkeringen närmast stationen vara avstängd, en tillfällig parkering ska finnas på andra sidan järnvägen i hörnet av Ågatan och Timmergatan.

Men utöver det ska framkomligheten inte påverkas menar Linda Allansson Wester.

– Jag hoppas att besökarna på stationen ska se det positiva. Det blir en kort tid av störningar, men en långsiktig förbättring.

Förutom de utökade parkeringsmöjligheterna är avsikten att ge området ett rejält ansiktslyft samt en trevlig plats att vistas på.

Lägre murar ska sättas upp för att skilja parkeringsytorna från varandra, och en mindre ”torgkänsla” ska skapas utanför stationshuset.

Det ska även sättas upp ny belysning på platsen och busskuren ska flyttas närmare stationen.

För att genomföra renoveringen i etapp ett tas pengar från centrumutvecklingsbudgeten, men exakt hur mycket det kommer kosta är oklart.

Kommunen har nyligen fått beskedet om att ett statligt stadsmiljöstöd inte kommer vara aktuellt för bygget av gångtunneln under spåren som är planerad för etapp två.

Nu hoppas Linda Allansson Wester att Trafikverket som äger spåren samt Region Skåne som ansvarar för trafiken ska hoppa på tåget och komma till en överenskommelse om fördelning samt tidpunkt för resterande utbyggnad.

Arbetet är omfattande och väntas kosta över 90 miljoner kronor.

– Vi arbetar målmedvetet och kraftfullt för att få till stånd förnyelsen av hela området. Det finns en problematik kring stationen idag, både när det kommer till plats och tillgänglighet. I mitten av september kommer vi kunna berätta för Svedalaborna hur vi går vidare med projektet.