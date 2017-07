Byborna vann striden om vindkraftverket i Sallerup

HÖRBY Nu är det helt klart att det inte blir något vindkraftverk i Sallerup, söder om Hörby. Miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd vilket innebär att sista kapitlet är skrivet i den fleråriga tvisten.

– Det är självklart en lättnad, säger Ronnie Liljegren i Tullsåkra.

De närmaste grannarna och byborna i Tullsåkra, Ulatofta, Omsed och Sallerup har kämpat med näbbar och klor för att stoppa vindkraftverken.

Från början var det meningen att tre verk skulle byggas i området. Projektet krympte därefter till att omfatta två verk – ett i Ulatofta och ett i Sallerup.

När luften gick ur satsningen i Ulatofta återstod endast Sallerupsverket. Tvisten om verket har pågått i flera år, och både grannarna och vindkraftsbolaget Girovind Energi AB i Klippan har skickat in tjocka luntor med överklaganden och inlagor till myndigheterna.

Men nu är striden avgjort. Och det blev byborna som drog längsta strået.

Miljööverdomstolen gav tidigare i somras besked om att man inte meddelar prövningstillstånd på det överklagande som Girovind har skickat in. Det innebär att det inte blir något vindkraftverk på fastigheten Sallerup 5:10.

– Vi är naturligtvis besvikna, och vi tycker att det har varit otydliga besked under prövningen från myndigheterna, säger Jörgen Bjerknäs, vd och ägare till Girovind Energi.

Desto gladare är Ronnie Liljegren i Tullsåkra, en av många bybor som har engagerat sig i kampen mot vindkraftverken.

– Nu är vi säkra på att det inte blir något vindkraftverk. Vi är många som har engagerat oss i detta, så det är självklart en lättnad att vi vann, säger Ronnie Liljegren.

Han berättar att det är 7-8 år sedan de första rapporterna kom om att vindkraftsbolagen hade fått upp ögonen för Sallerupsområdet och planerade flera vindkraftverk i trakten.

– Jag har använt 7-8 år av min pensionärstid på det här. Stundtals har det nästan varit ett halvtidsjobb, fortsätter Ronnie Liljegren.

Under prövningen har han lärt sig mycket nytt om Sallerupsbygden, och han har skrivit ner de historiska faktauppgifter han har fått fram.

– Jag förbereder ett medborgarförslag till kommunen om att ge området ett bättre skydd. Det är mycket väl värt det. Det har redan blivit 30-40 småartiklar. Jag planerar att lägga in det på en cd-skiva och lämna in medborgarförslaget till kommunen framåt höstkanten.

Landskapet runt Sallerup, och framförallt söder om Korsholmsvägen, är unikt i många avseenden, enligt Ronnie Liljegren.

– De flesta spåren av de gamla utmarkerna har försvunnit, men inte här. Det är väldigt orört från istid till nutid. Här finns bland annat spår efter istiden i form av stora rundhällar. Det ser man nästan ingen annanstans i Skåne eftersom marken är uppodlad. Det har inte dokumenterats här tidigare, säger han.