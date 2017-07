Ordnar stödgala för alla som lever i utanförskap

Hoppas på mycket folk på galan. Genom att samla in pengar till stöd för personer med funktionsnedsättning hoppas Mikael Olsson i Runstenen kunna hjälpa ännu fler framöver.

Hörby En stödgala, med rock och föreläsningar, för alla som lever i utanförskap arrangeras i Ernst Ahlgrensparken i Hörby i slutet av augusti. Förberedelserna pågår för fullt.

– Vi hoppas få hit många glada och trevliga människor, och att vi ska få in ett litet kapital vilket i så fall innebär att vi kan göra desto mer för desto fler, säger initiativtagaren Mikael Olsson.

Det är föreningen Runstenen och riksförbundet Funkibator som står bakom stödgalan lördagen den 26 augusti kl 11.00-01.00. Mikael Olsson är kanslichef och initiativtagare till Runstenen och brinner för att hjälpa människor som lever i utanförskap.

– Jag har själv både dyslexi och ADHD. Idag är det en positiv grej, till skillnad från hur det var under skolåren. Det ger mig idéer och drivkraft, säger Mikael Olsson.

Han minns skolåren i Malmö med fasa, och berättar hur han blev mobbad och misshandlad nästan dagligen på grund av sitt handikapp och för att han ställde upp för skolkamrater som hamnade i svårigheter.

– Det är sån jag är. Jag har alltid ställt upp för dem som inte ses som tillräckligt coola, säger han.

Runstenen bildades för tio år sedan och har idag cirka 400 medlemmar. Föreningen arbetar för att hjälpa människor med dyslexi, dyskalkyli och olika typer av neuropsykiatriska diagnoser.



Det var efter att ha hört en föreläsning med vikingakännaren Ragnar Wiik i Foteviken som Mikael Olsson fick idén till namnet på föreningen.

– Han berättade att dyslexi fanns redan på vikingatiden. Vikingarna satt och ristade in skrift på runstenarna, och de hade också en massa stavfel, precis som vi som har dyslexi.

I nedre hörnet av föreningens logotyp fattas en bit av runstenen. Det symboliserar att en av eldsjälarna i föreningen, Mikael Olssons brorson Calle, gick bort 2014, bara 15 år gammal.

– Calle blev ihjälkörd i en bussolycka utanför Bergagymnasiet 2014. Han var som min egen son, som hjälpte mig med det mesta i föreningen, säger Mikael Olsson.

– Efter olyckan lovade jag mig själv att göra allt det som han bett om, och göra ännu mer för att hjälpa barn och ungdomar som lever i utanförskap. Calle var en otroligt snäll och hjälpsam kille och det här är ett sätt för mig att hylla honom och hedra hans minne.

Stödgalan den 26 augusti inleds klockan 11 och direkt efter öppningen ordnas ett bike run i Hörby- och Höörstrakten. Mikael Olsson, som själv är stor mc-entusiast, hoppas på stor uppslutning från mc-folket.

– Vi kör en trevlig runda i trakten, och startavgifterna går oavkortat till stödgalan, säger han.

Under dagen ordnas en mängd föreläsningar i Ernst Ahlgrensparken och på kvällen blir det ösig rock med bland annat The Generations Army från Ludvigsborg och Höör, Soulweeper och Agony of Choice.

– Vi hoppas kunna fylla Hörby med skåningar och att folk tar med sina picnic-korgar och kommer till Ernst Ahlgrensparken och sätter sig i gräset och har en riktigt trevlig dag.

Runstenen hade hoppats få ekonomiskt stöd från Hörby kommun för att ordna galan, men det blev inga pengar från Kultur & Fritid, berättar Mikael Olsson.

Lite trist, tycker han, särskilt som föreningen håller på att bygga upp ett stort besökscentrum på Skånesemin i Hörby där man ska ha sitt huvudkontor i fortsättningen.

– Vi satsar i Hörby för att jag har mina rötter här. Vi har ordnat en liknande gala i Eslöv i två år i rad, och där har vi fått all hjälp vi behövt. Nu tar vi har hit både artister och föreläsare till Hörby, och vi trodde att Hörby kommun skulle hjälpa oss med scenen, men det blev nej.

– De erbjöd oss Metropol, men där hade vi inte kunnat hålla en sån här gala. Så nu får vi bygga scenen själv i stället, säger Mikael Olsson.

Han betonar dock att han är glad och tacksam över det bidrag som socialförvaltningen har gett till stödgalan.