Feriejobbarna ger äldre guldkant

Eslöv Just nu arbetar ett 20-tal skolungdomar på kommunens äldreboende. På Kärråkra demenscenter arbetar 17-åringarna Edris Habibi och Sarber Joqi. För Sarber Joqi är det andra gången han feriearbetar på Kärråkra. Men för Edris Habibi är det första gången.

Vi sitter på inomhusaltanen på andra våningen och pratar om arbetet, medan de äldre och övrig personal fikar och har allsång.

– Det känns bra. Det var bättre än jag trodde, säger Edris Habibi.

– Det är ett bra val om man vill göra lite nytta, säger Sarber Joqi som tänker plugga vidare till undersköterska.

Totalt sett har Eslövs kommun anställt cirka 300 feriearbetare mellan 15 och 19 år. Ungdomarna har själva fått välja inom vilket av kommunens verksamheter de vill arbeta. Cirka 60 ungdomar valde äldreomsorgen och en tredjedel av dessa är inne och arbetar just nu.

På Kärråkra har man tagit emot femton ungdomar som arbetar under juni-augusti. Ungdomarna arbetar 5,5 timmar per dag, fem dagar i veckan under tre veckor vardera. För det arbete de utför får de 75 kronor i timmen.

– Jag gör det här för de äldre. Jag tänker mer på dem än på pengarna, säger Sarber Joqi.

Edris Habibi vet inte riktigt hur mycket han tjänar, men tror att han får ihop cirka 5000 kronor för tre veckors arbete.



Feriearbetarna på Kärråkra hjälper till med lättare arbetsuppgifter som att diska, vattna blommor, baka och servera mat.

– Ingenting med vårdarbete. De får inte vara inne i rummen medan vi utför vårdarbete, säger undersköterskan och teamledaren Hyrije Roka.

Arbetet med de äldre inriktar sig till social samvaro. Som att sitta och prata, läsa tidningen och fika tillsammans.

Det här är äldre personer med demenssjukdom. Hur fungerar det?

– Vi lämnar de aldrig ensamma med de äldre. Vi är där hela tiden, säger Hyrije Roka.

Enhetschef Jesper Sennertoft menar att det inte är så lätt alla gånger för ungdomarna att bemöta och kommunicera med äldre personer med demenssjukdom.

– Som 16-åring ställer man kanske en fråga om vädret, men får ett svar som inte har med vädret att göra. Det är inte helt enkelt för en ungdom, säger Jesper Sennertoft.

Varför är det så viktigt med feriearbetare inom äldreomsorgen?

– Jag tycker det är viktigt att marknadsföra vår verksamhet. Det här är ett bra yrke. Det här handlar om att få göra skillnad för en människa varje dag, säger Jesper Sennertoft.

Han berättar vidare om en tidigare feriearbetare som valt att plugga vidare till sjuksköterska.

– Det är ju jättebra att vi får visa upp vår verksamhet. För i den allmänna debatten framställs ofta äldreomsorgen i en dålig dager. Dessutom är det bra att kommunen skapar arbetstillfällen och sysselsättning för ungdomarna under sommaren, säger Jesper Sennertoft.

Vad får ni för respons från de äldre?

– Det är väldigt positivt. Det har bara uppskattats, säger Hyrije Roka.