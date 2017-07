Olivia Löfqvist laddar för EM

handboll På torsdag drar U19-EM i Slovenien igång och Lugis Olivia Löfqvist är en av nyckelspelarna i det svenska laget.

Själv har hon stora förväntningar på det kommande mästerskapet.

– Vi har hamnat i en tuff grupp men målsättningen är alltid att ta medalj. Det är ju det man siktar på, säger Olivia Löfqvist.

U19-landslaget, med spelare födda 1998 och 1999, tränas numera av Ola Månsson. H65 Höörs guldmakare gjorde Erik Larholm sällskap på förbundskaptensposten tidigare under året och Olivia Löfqvist har bara gott att säga om sin ”nya” tränare.

– Ola har kommit in med en otrolig energi och det betyder mycket för oss. Bortsett från kvalet i mars och sedan träningsturneringen nu inför har jag aldrig haft honom som tränare, så det ska bli kul att se honom under EM.

Sverige har hamnat i samma grupp som Nederländerna, Rumänien och Ungern, den på förhand mest ovissa i hela slutspelet.

– Klart att det är en tuff grupp med trean och femman från VM senast. Går vi sedan vidare till mellanrundan väntar Ryssland och Norge. Det blir svårt, men vi har alla möjligheter att ta oss vidare. Vi slog ju Norge ganska klart i turneringen i Helsingborg i helgen.

Vilket motstånd blir det allra svåraste i gruppen?

– Ungern. De har många som spelat i Champions League och är ett riktigt bra lag.

Sverige åker ner till Slovenien på onsdag och tränar första passet i Celje redan på kvällen inför premiären på torsdag.

– Det ska bli väldigt kul att komma iväg, det är alltid en speciell känsla att representera landslaget. Allting känns väldigt spännande.

För den här gruppen av spelare blir det tredje mästerskapet. Tidigare har man varit en bra bit från medalj.

– Det har inte gått jättebra. Första mästerskapet var EM och då slutade vi åtta. Senast på VM blev vi sjua. Men nu har alla spelat seniorhandboll i antingen SHE eller Allsvenskan och det gör stor skillnad.

Olivia Löfqvist har, trots sin unga ålder, gjort sig känd som en tuff spelare, perfekt för Dragan Brljevic försvarsspel i Lugi. I landslaget blir rollen annorlunda eftersom man, till skillnad från Lugis offensiva försvar, spelar med ett klassiskt svenskt 6-0-försvar.

– Min roll är fortfarande att styra försvaret och att smälla på. Ola och Erik har tryckt på att jag ska få upp energin i laget.

– Själva försvarsspelet skiljer sig lite från Lugi, det tog tid innan jag kom in i det även om jag spelat den typen av försvar innan jag kom till Lugi. Största skillnaden är att man inte har lika mycket kontakt med spelarna vilket gör det svårare att hitta tajmingen.

Efter EM får Olivia och landslagskompisen från Lugi, Julia Olsson, en vecka ledigt. Sedan drar försäsongen igång på allvar.

– Vi har tappat Anna (Lagerquist) och ”Blomman” (Hanna Blomstrand), vilket så klart är två tunga avbräck. Men jag tror ändå på en bra säsong eftersom vi har fått in nya spelare och lyckats behålla stommen.

Och du kommer att få en större roll nu som ersättare till Anna?

– Ja, det ska bli kul. Framförallt kommer jag att spela mer framåt, vilket jag inte gjort så mycket tidigare.

Dragan har tidigare beskrivit dig som en mix mellan Clara Monti Danielsson och Anna Lagerquist, hur känns det?

– Dragan tycker om att prata, men det är en jätteskön komplimang att få, skrattar hon.

Men innan säsongen drar igång med Lugi är det fullt fokus på U19-EM, där Olivia Löfqvist ska fortsätta att göra det hon tycker är roligast med handboll.

– Att få banka på ordentligt i närkamper passar mig rätt bra, så det ser jag verkligen fram emot. Och så hade man gärna kommit hem med en medalj.