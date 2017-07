Ingen sport för badkrukor

Ystad/skurup Tvillingsystrarna Hanna och Sara badade på 19 olika badplatser i södra Skåne under tolv timmar. Samtliga platser betygsattes och dokumenterades på internet.

De vinnande badstränderna fanns i Skurup och Ystad.

– Det ska vara bra badplatser och mycket att göra för barn säger, Hanna Linander.

Allting började under sommaren 2016 när pappa Johan Linander och döttrarna Hanna och Sara Linander, 10 år, hade svårt att bestämma sig för vilken strand de skulle åka till. Istället för att dividera bestämde de sig för att åka till allihopa.

Under flera timmar bilade de mellan sjöar och hav för att bada på så många platser som möjligt under en dag.

Och i år var det dags igen, och den 11 juli gav de sig ut för sitt våta äventyr. Men denna gång mer planerat och fler badstränder att besöka.

– Vi började klockan tio på morgonen och kom hem klockan tio på kvällen. Jag var så trött i slutet att jag knappt orkade gå ur bilen, berättar Sara Linander.

Familjen bor i Veberöd där badturnén började, där efter rörde de sig sakta men säkert ner via sjöar och stränder till Skurup och Ystad. Och trots att det var två trötta systrar som gjorde några av sina sista bad i Svarte och Sandskogen så var dessa stränder som fick högsta poäng av de totalt 19 nedslagen.

– Sandskogen var jättefint. Bra strand, bra brygga och minigolf. I svarte kunde man hoppa från bryggan, de hade en fin kiosk och kajakuthyrning. Här nere vid kusten är det väldigt fina stränder, det skiljer sig mycket från där vi kommer ifrån, säger Sara Linander.

– Det ska vara bra badplatser, fina stränder och mycket att göra för barn för att få höga betyg. Vi var inte alltid ense om betygssättningen men det känns som att vi kom bra överens i slutändan ändå, fortsätter Hanna Linander.

Förutom det väl genomtänkta betygssystemet tog tjejerna tillsammans med pappa Johan bilder på sig själva vid varje badplats och publicerade på Instagram samt Facebook. Och responsen var stor från intresserade följare.

– Vi har fått massa kommentarer. Det var inte alla som höll med om poängsättningen. Många tyckte att badstränderna där de själva bodde var bättre än vi tyckte, men så är det väl, säger Hanna Linander.

Efter 24 mil, många blöta baddräkter och handdukar samt en sandig bil var badturnén över för i år. Nästa år planerar tjejerna en liknande badturné, men förhoppning är att då kunna utföra den på en annan plats i Sverige. Hanna önskar åka till Stockholm och testa skärgården.

– Vi älskar att bada och har alltid baddräkterna med. Jag vet inte var vi åker nästa år, men vi kommer absolut göra detta igen, avslutar Sara.