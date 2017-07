Historia ska gestaltas i lekplats

MALMÖ Östra Sorgenfris lekplats ska stå klar i oktober 2018, men än så länge är projektet bara i sin linda och befinner sig trots det ändå i hektiska tider.

Nu pågår nämligen insamlingsarbetet av idéer kring Mary Anderssons historiska skildringar som är tänka att ligga till grund för lekplatsens formgivning. Det är MKB som ligger bakom satsningen på en ny lekplats, men utvecklingen av lekplatsen sker i samband med flera samarbetspartner där ibland Malmö Museer, Stadsarkivet, MKB, gatukontoret och Kulturförvaltningen. De använder sina olika ingångar med förhoppningen att skapa en lokal historisk lekplats, något som har gjorts ibland annat Stockholm.

Utgångspunkten i Malmö är dock Mary Andersson bok” Sorgenfri” som beskriver det hårda liv som det var i Sorgenfri under 30-40 talet. Liksom kritiserade bostadsprojekt under senare delen av 1900-talet så tog man redan under 30-40-talet inte alltid kloka beslut. I området som med moderna ord skulle beskrivas som flerfamiljshus placerades familjer med minst tre barn och låga inkomster. Det ska enligt författaren ha rört sig om enkla levnadsförhållanden som gränsade till direkt fattigdom.

Det beskrivs bland annat i Mary Andersson bok att barn exempelvis sov i byrålådor. Det och mycket annat ska nu visualiseras i form av en lekplats. Något som MKB tror är fullt möjligt.

– Det kan handla om att vi exempelvis bygger en studsmatta omringad av en byrålåda eller något annat ur boken, säger Maria Toreld projektledare för Mary Anderssons park.

Byggprojektet är dock inte bara en fråga för experterna. Viktigast för MKB är att utvecklingen av lekplatsen sker i dialog med de som bor i området. Det är också därför som MKB fram till oktober kommer att anordna olika evenemang där de får möta de boende och höra deras åsikter. Det har exempelvis anordnats en picknick och författaren själv har varit och hälsat på barnen i skolan där hon även har fått tillfälle att berätta hur det en gång var. Utifrån det har barnen fått komma med egna idéer samt uppmanats att rita förslag på hur de vill att lekplatsen ska se ut.

Det finns ingen osäkert från MKB:s sida om att lyfta faktumet att Östra Sorgenfri inte var ett område som man på den tiden inte förknippade med något bra;

– På så vis bevarar vi en del av vår historia och för in den i vår nutid, säger Maria Toreld projektledare.