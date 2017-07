Landsmän enas på graffitivägg

Det är detaljerna som fascinerar många när det gäller just konstformen graffiti. Tillsammans blir de en enhet.

KÖpenhamn Det är tredje året i rad som graffitifestivalen Meeting of Styles sker just i Köpenhamn, något som uppskattas av konstnärerna.

Festivalen anordnas som en motreaktion till dem som tycker att graffitimiljöer bara är vandalism. Här får i stället graffitin komma nära stadsmiljön, även om det förstås inte målas direkt på stadsmiljön utan på stora väggar som har satts upp speciellt för tillfället.

Det är vid väggarna som konstnärerna står och målar och då och då pratar med besökarna som passerar förbi eller ställer frågor om hur man målar eller om det är svårt. De tar sig alltid tid att fånga upp det som är nyfikna på konstformen.

– Vi är ett gäng graffitimålare som har blivit inbjudna specifikt till just Meeting of Styles. Totalt är vi sex fransmän på plats, säger Thomas Mestre som går under artistnamnet Djalouz.

Han uppskattar att lära känna andra graffitikonstnärer från bland annat Spanien, Mexico, Chile och förstås Danmark.

– Förr var det tradition att det arrangerades en graffititräff här i Köpenhamn, men så är det inte längre. Nu är det i stället vart tredje år, men vi hoppas att det kommer tillbaka varje år i framtiden, säger Thomas Mestre. Faktumet att festivalen är internationell öppnar många dörrar för graffitimålarna. Dels så är det en chans för dem att utöka sitt nätverk, men det är även en möjlighet att få lära känna nya städer och förstås att visa upp sin konst i andra länder.

– Under de här dagarna skapar vi fantastiska graffitikonst, festar och umgås. Det bästa med festivalen är att vi som medverkat inte är kända och därför så blir vi liksom en enda stor familj.

– Det är det som gör att vi inspireras av varandra, i stället för att försöka överträffa varandra, säger Thomas Mestre. Han arbetar själv på en vägg där fyra danskar och tre fransmän ska skapa något gemensamt. Resultatet blev en psykedelisk upplevelse eller snarare hur den känns och vilka olika stadier som den som röker upplever.

– Först är det mötet med schamanen och kärlek, sedan hur energier flödar och sist går man in en stor port och upplever helt otroliga sker. Allt i en enda komposition, säger Thomas Mestre.

Han har själv utövat konstformen graffiti i 13 år, men just under festivalen så blir det två dagar med en del pauser, säger Thomas Mestre.

– I dag är sista dagen så vi hoppas bli färdiga innan det börjar regna och om det blir regn så hoppas vi att det inte blir ett för hårt regn, säger Thomas Mestre.

Besökarna gick med beundrande blickar mellan de olika väggarna för varje vägg hade sin charm. En del föreställde häftiga texter, och några var målade så att man nästan trodde att det var ett fotografi.

– Vi är på semester i Köpenhamn under tre dagar så vi har hängt här lite för att se på väggarna, säger Fabiane som till vardags arbetar som frisör. Hon tycker att det är stor skillnad mellan Köpenhamn och Stockholm.

– Här är det lite mer chill än i Stockholm tycker jag, säger Fabine.