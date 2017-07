Hellströms magi rullade in över Malmö

Recension.

Rullande Åska

Håkan Hellström på Mölleplatsen i Malmö 22 juli

Betyg 4

När Håkan Hellström är som bäst finns det inte många som kan mäta sig med honom. Och visst når han dit under helgens konsert på Mölleplatsen – men det tar sin lilla tid.

Med ett turnénamn som “Rullande åska” sätts ribban högt. Jag är redo att knockas från första stund av den energi och glädje som är Håkan Hellströms signum. Det är också något jag förväntar mig. Han är en av Sveriges bästa live-artister som med hjälp av sin publik kan förflytta berg.

Men det tar tid. Under första halvan av konserten känns det som att Håkan är trött. Visst vickar han på höfterna på ett sätt som skulle göra Elvis avundsjuk, gör snabbfotade danssteg och till och med en moonwalk. Men den där sista glöden som vi är vana att se saknas. Låtar som Tro och tvivel, En vän med en bil och Dom kommer kliva på dig igen rivs av men det är först när Jag har varit i alla städer och 2 steg från paradise spelas som den pigge Håkan börjar skymtas.

När han har fått värma upp ordentligt exploderar Mölleplatsen. Då fattas inget.

Det finns gråtande tonåringar i sjömansdräkter (och medelålders män och kvinnor också för den delen), konfetti, congasolo och till och med Broder Daniel-stjärnor under ögonen som en hommage till hans tid som trummis i det kultstämplade bandet.

Det är sådär magiskt som det blir när Håkan är som bäst. Publiken sjunger med i en finstämd Valborg, klappar och jublar åt Shelley, Klubbland och 13. När han spelar Ramlar, från debutalbumet Känn ingen sorg för mig Göteborg, vänder han sig till tonåringarna längst fram.

– Det är fantastiskt att ni ens kan den här låten, säger han och syftar på att det är sjutton år sedan albumet släpptes.

Ett annat signum för Håkan Hellströms konserter brukar vara inbjudna gästartister. Under kvällen gästar Amanda Jensen på För en lång lång tid – men de två hittar inte varandra. Det kan bero på dåligt ljud – men Jensen känns mer som en bifigur. Det gör däremot inte nästa gäst Silvana Imam. Med sin självklarhet och coolness tar hon hela Mölleplatsen i sin hand och tillsammans gör de Du fria. Även kvällens tredje gästartist, Ola Salo, är stundtals svår att höra. Men han får revansch när han glänser som den stjärna han är när The Arks dänga Calleth you Cometh I spelas som extranummer.

Håkan Hellström har själv sagt att han ska ta en paus från musiken efter att turnén är avslutad. “Rullande åska” handlar, enligt honom själv, om att sprida empati, kärlek, vänskap och passion.

– Man kan lugnt konstatera att det inte finns tillräckligt många I love yous i världen, säger han.

Och visst är det så.

Så Håkan – I love you – men jag unnar dig en paus – jag tror att du behöver den.