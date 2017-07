Barnfest till förmån för barncancer

SVEDALA Josefine Da Silva tycker så mycket om sommaren, men ingen av hennes barn fyller år då. Det är därför som hon sedan tre år tillbaka anordnar ett kalas för alla barn i barncancerfondens anda.

Hoppborg, ponnyridning, clown, bandet pannbandet, brandbil, traktortur ja listan på aktiviteter som fanns att uppleva för de allra minsta kunde göras lång, under det nu traditionella barnkalaset.

Ett kalas som startade som ett evenemang på facebook och som i år har sålt över 100 stycken biljetter och som har resulterat i över 10 000 kronor till barncancerfonden. Då är det före alla gåvor och bidrag som har lämnades in under kalaset.

– Jag är så tacksam att vänner och familj stöttar mig i det här. Cancer är ju alla föräldrars mardröm och framförallt att de ska drabba våra älskade små, säger Josefine Da Silva. Hennes och släktens kärlek har smittat av sig på många andra.

Räddningstjänsten och Nordic Garrison med Star wars dräkter är bara några som hörde av sig och ville vara med på plats.

– Det handlar om den goda saken. Självklart vill vi vara med och sprida glädje, säger en storm troper bakom sin något varma mask.

Samtliga pengar lämnas efter kalaset in till Barncancerfonden som förvaltar dem genom att låta dem gå till aktiviteter eller andra nödvändigheter som kan göra skillnad i familjernas tuffa vardag. Kalaset heter Skomakaregatanas barnfest och är kanske bara början på en liten kärleksfullare värld.om det får spridning.

Hanna Dockson