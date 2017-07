Vinn biobiljetter till Valerian!

Luc Bessons Valerian and the City of a Thousand Planets får premiär den 2 augusti. Filmen går upp på biografer runtom i hela Skåne. Nu har du chansen att vinna biobiljetter till filmen.

Historien utspelar sig i 28:e århundradet och handlar om specialagenterna Valerian (Dane DeHaan) och Laureline (Cara Delevingne). De har ansvar att behålla ordningen i universums mänskliga territorium.

På order från försvarsministern ger de sig ut på ett uppdrag till staden Alpha – en ständigt växande metropol där varelser från hela universum i hundratals år har förenats för att dela kunskap, intelligens och kultur med varandra.

Filmen är baserad på den franska tecknade serien Valerian et Laureline och är enligt Vanity Fair med sina 180 miljoner dollar i produktionskostnader den dyraste sci-fi-rulle som någonsin producerats i Europa.

Fem läsare vinner två biljetter var till Valerian and the City of a Thousand Planets. För att delta i tävlingen ska ni svara rätt på följande frågor och skicka in svaret via mejl eller brev. Skicka brev till Skånska Dagbladet, BOX 165, 201 21 Malmö och märk kuvertet ”Valerian”.

Alternativt skicka mejl till noje@skd.se och skriv då Valerian i ämnesraden. Ange namn, adress, telefonnummer och mejladress.

Svaret ska vara oss till handa senast den 27 juli kl 12.00.

Frågor:

1. Det är omkring 20 år sedan som Luc Besson kom med science fiction-filmen Det femte elementet. Vem spelade den manliga huvudrollen?

2. Natalie Portman var bara 12 år när hon debuterade i en film av Luc Besson. Vilken?

3. Vilken annan karriär har skådespelaren Cara Delevingne?