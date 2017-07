Socialstyrelsens jurist: Äldre ska behandlas med respekt

ESLÖV Att som anställd röja uppgifter om de äldre som bor på ett äldreboende kan beroende på omständigheterna strida mot sekretessreglerna.

Enligt Sayran Khayati, jurist på Socialstyrelsen med inriktning mot äldre, så omfattas den som arbetar på ett kommunalt äldreboende av reglerna om sekretess.

– De reglerna innebär att man inte får lämna ut uppgifter om den äldre personen på det särskilda boendet till utomstående, om det finns en risk att den äldre personen kommer att lida men.

Sayran Khayati vill inte uttala sig om det aktuella Eslövsfallet, där en anställd publicerat bilder på de äldre med hundansikten.

På ett generellt plan menar hon att det är en bedömningssak att avgöra huruvida den anställde bryter mot sekretessen genom att röja uppgifter.

– Då får man göra en bedömning om det här innebär något men eller om det innebär något integritetskränkande för den enskilda att det här kommer ut. Det finns ett tolkningsutrymme kring det här.

Hon påpekar att ett undantag är om den enskilde lämnar sitt samtycke.

Vad kan det ge för påföljd om man gör sig skyldig till att bryta sekretessen?

– Huruvida det kan vara brottsligt för en enskild anställd att lämna ut sekretesskyddade uppgifter är något som man får prata med Åklagarmyndigheten om, säger hon och påpekar att det även finns möjlighet att göra en anmälan till Justitieombudsmannen och till Inspektionen för vård och omsorg.

Om det skulle vara så att den äldre säger att det är okej att bilderna publiceras. Då är det inget brott mot sekretessen?

– Nej. Om den enskilde förstår vad publiceringen innebär och vilka uppgifter det rör sig om och man kan överse konsekvenserna av det här så är det okej att man lämnar ut uppgifterna. För det är den enskilde som råder över sekretessen. Men man måste som sagt vara införstådd med vad det handlar om.

Är det något som förvärras av att man, som i det här fallet, förvränger de äldres utseenden?

– Jag kan inte uttala mig om den här specifika situationen. Men socialtjänstlagen, som styr äldreomsorgens verksamhet, är väldigt tydlig med att äldre ska behandlas med respekt och behandlas så de har rätt till sin integritet och sin trygghet, säger Sayran Khayati.

Enligt Hans Yngve, jurist på Inspektionen för vård och omsorg, händer det att man får in anmälningar som gäller liknande ärende, där anställda agerat olämpligt.

Eftersom han inte är insatt i den aktuella händelsen på äldreboendet i Eslöv så vill han inte ge något tydligt besked om just den här händelsen borde lex Sarah-anmälas som ett missförhållande inom omsorgen.

– Men vi får lex Sarah-anmälningar av den här arten. Sedan är det verksamheten själv som avgör om det ska göras eller inte. Men den här typen av anmälningar får vi ju in, med personal som i olika avseenden betett sig mindre lämpligt på olika sätt, säger han och fortsätter:

– Det behöver inte vara händelser som har inneburit ett faktiskt missförhållande. Det kan även vara sådant som riskerat att medföra ett missförhållande. Verksamhetsansvarig ska då så långt som möjligt utreda detta och klarlägga vad som hänt och vidta de åtgärder som behövs för att det inte ska upprepas.

