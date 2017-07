Elva barn till sjukhus efter bilbrand

Strax före klockan tre utbröt en brand i en personbil på Norra Skolgatan. Som en följd av branden fick såväl Hemköp som en möbelbutik och en förskola utrymmas.

Elva barn fick föras till sjukhus efter kontroll.

Den brinnande personbilen stod i garaget i byggnaden. Rökutvecklingen var så kraftig att den spred sig i byggnanden vilket utlöste brandlarmen i flera lokaler.

– Hemköp, Mio möbler och ett dagis fick utrymmas, säger Torbjörn Krokström, vakthavande befäl på Räddningstjänst Syd.

Enligt polisen har röken kommit in rök på dagiset via en ventil. Enligt uppgifter till polisen ska elva barn ha fått föras till sjukhus för kontroll eftersom de kan ha andats in rök.

Branden spred sig dock inte till byggnaden. Vid halv fyra-tiden hade bilbranden släckts.

– Vi är kvar på plats för att vädra ut röken, säger Torbjörn Krokström.

Orsaken till bilbranden är ännu okänd.