Full fart på Lundaförslaget

Lund E-tjänsten Lundaförslaget har på drygt två månader inneburit 65 idéer från medborgarna om hur kommunens verksamhet kan utvecklas. Asylsökande barn och flaskvatten är de frågor som engagerat mest.

Omkring 20 förslag har hittills fått så mycket stöd från andra kommuninvånare att de kommer att tas upp av berörd nämnd eller av fullmäktige.

Lundaförslaget som kom i gång i slutet av april ersätter under en tvåårig försöksperiod det tidigare systemet med medborgarförslag.

Syftet är att skapa bredare förankring och tekniken innebär att ett inlämnat förslag kan kompletteras av andra invånare.

– Öppenheten och inbjudan till engagemang är de stora fördelarna, säger Ulrika Dagård, demokratiutvecklare på Lunds kommun.

Förslag kan lämnas via kommunens hemsida, men det finns även möjlighet att skicka in ett vanligt brev.

Förslagsställaren måste registrera sig med adress och personnummer, men enbart namnet kommer att synas på webben.

Efter inlämning granskas förslaget och om det inte strider mot någon lag eller på annat sätt är opassande publiceras det på hemsidan inom två dagar.

Därefter har kommuninvånare 60 dagar på sig att lägga en röst på förslaget och kan också lämna en komplettering eller kommentar.

Den som inte har tillgång till internet kan rösta på något av kommunens medborgarcenter.

Hittills har 39 förslag passerat 60-dagarsgränsen och av dem har 14 fått mer än 100 röster vilket innebär att de nu bereds vidare av kommunen.

– Det var svårt att bedöma intresset i förväg, men Lundaborna brukar vara engagerade, säger Ulrika Dagård.

Av de 26 förslag som det fortfarande går att rösta på har fem hittills fått fler än 100 röster och är därmed redan klara för fortsatt behandling.

– Beredningen ska ske skyndsamt och troligen kan de första besluten trilla in under hösten, säger Ulrika Dagård.

Det förslag som hittills fått mest stöd handlar om att låta åldersuppgraderade asylsökande barn få bo kvar. När tiden gick ut i slutet av juni hade det fått 677 röster och lett till 113 kommentarer.

Andra förslag bland de avslutade som kommer att tas upp är exempelvis bättre bussförbindelser till och från Genarp (299 röster), fler kostnadsfria offentliga toaletter (279), plaskdamm på Gunnesbo (251) och utegym till Stångby (238).

Högst bland de 26 just nu öppna förslagen ligger avstå från flaskvatten (671), cykelväg Södra Sandby-Revingeby (373) och padelbanor i Stadsparken (305).