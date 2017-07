Socionomer ska flytta

lund Den byggnad som fortfarande heter Gamla köket på universitetsområdet i kvarteret Paradis ska byggas om och till för 80 miljoner kronor.

Teologerna flyttar ut.

Socialhögskolan planerar att flytta in i de nya lokalerna sommaren 2019.

– Ombyggnaden och samlokaliseringen är ett led i vår satsning på att skapa en öppen och flexibel studie- och forskarmiljö, säger Ann-Katrin Bäcklund, dekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Vinsten för Socialhögskolan blir att all verksamhet samlas under ett tak, istället för att vara utspridd i fyra byggnader som är fallet i dag.

Akademiska hus som äger byggnaden planerar nya studiemiljöer, en ny hörsal och öppna upp huset vertikalt för att skapa naturliga mötesplatser.

– Ombyggnaden innebär att vi fortsätter att modernisera kvarteret Paradis. Att skapa omväxlande studiemiljöer längs med Kunskapsstråket är ett viktigt steg i att utveckla Campus Lund och ombyggnaden är ett bra exempel på det, säger Tomas Ringdahl, regiondirektör för Akademiska Hus region Syd.

Totalt omfattar om- och tillbyggnaden 4 000 kvadratmeter.

Socialhögskolans verksamhet vid Campus Helsingborg påverkas inte av projektet.

Byggnaden Gamla köket är uppförd 1927 och är centralt belägen i kvarteret Paradis.

Gamla köket hyrs av universitetet sedan 1970-talet.