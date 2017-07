Sina egna i sommar

Svalöv Sommaren är kort, heter det. Men den kan också vara lång – om man är sysslolös. Så varför inte starta eget som Svalövs tretton sommarlovsentreprenörer har gjort?

När Linnea Ivarsson, 16 år, och Johanna Vilhelmsson, 17 år, sökte sommarjobb på kommunen fick de besked om att alla jobb var tillsatta.

– Då fick vi tips om att man kunde ansöka om att bli sommarlovsentreprenör och då satte vi oss ner och funderade på vad vi ville göra. Eftersom jag har småsyskon och Johanna småkusiner är vi vana vid barn och där hittade vi vår idé, säger Linnea Ivarsson.

Företaget heter Kalaskul och anordnar barnkalas och står för barnpassning.

– Om vi ska ta hand om ett kalas kollar vi vad barnet har för intressen, om kalaset ska vara inne eller utomhus, bakar tårta, cupcakes, ordnar med saft, mat och fiskdamm samt eventuell städning efteråt, säger Johanna Vilhelmsson.

Hittills i sommar har de haft några barnpassningar, med mycket nöjda kunder, men ännu inga kalas.

– Många är bortresta nu i juli, kanske blir det mer i augusti, säger Johanna.

I juni hölls en veckas utbildning för alla entreprenörer, där de fick hjälp av handledare att utveckla sina idéer och hur man kan marknadsföra sig. Även grunder i bokföring ingick.

– Vi gör reklam genom en Facebooksida och försöker sprida den så mycket vi kan. Vi har också satt upp planscher och till helgen kan vi kanske göra reklam på Röstånga marknad, säger Johanna.

Sommarlovsentreprenörerna får en startpeng och försäkring samt har stöd av handledarna fram till augusti, då projektet avslutas med en stor fest i Lund för alla 437 unga företagare i 26 skånska kommuner.

18-årige Karam Abood fick under kick-offveckan ett tips av sin handledare om ett perfekt ställe att börja sitt sommarlovsföretag – vid Båghallen under Svalövs skulptursymposium.

Med stöd av Svalövs bibliotek satte han upp ett antal kafébord och stolar och dukade upp med hembakat, arabiska bakverk samt svenskt och arabiskt kaffe under namnet KSK, Karam Svalövs Kaffe.

– Jag har lärt mig koka arabiskt kaffe av mina föräldrar, det är kardemumma i och väldigt gott. Det hembakade får jag hjälp av min mamma med, säger Karam Abood, som även tar hjälp av sin pappa, farbror samt lillebror Mahmoud.

– Många kunder var nöjda, de tyckte det var en bra idé, säger han.

Karam Abood var sommarlovsentreprenör även förra året. Då sålde han juice och fick pris som en av de mer framgångsrika.

– Det gick bra då och det ska gå ännu bättre i år, säger Karam.

Svalövs kommuns näringsliv och turismchef Katarina Borgstrand tycker att projektet är nyttigt och utvecklande för ungdomarna.

– Målet är att de får testa hur det är att driva eget, och se om det passar en, säger hon.

– De roliga med sommarlovsentreprenörerna är att de hittar på allt mellan himmel och jord.