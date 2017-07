Flera anmälningar om kontokortskapningar

Sjöbo/ystad Polisen i Sjöbo och Ystad har under senaste tiden fått in flera anmälningar om kortkapningar.

– Ser du belopp på kontoutdraget som du inte känner igen ska du direkt kontakta banken och spärra kortet, säger kommunpolis Johan Sandelin.

Exakt hur många anmälningar som kommit in rörande kortkapningar är oklart, men den senaste tiden har det varit ett utmärkande antal i både Ystad och Sjöbo menar kommunpolis Johan Sandelin.

Så sent som i går fick polisen in en anmälan från en man som upptäckt att någon, under flera månaders tid, gjort små uttag från målssägandes kort på olika platser, både i och utanför Sverige. Totalt ska 18 uttag gjorts på mindre summor, men den totala summan ska ha uppnått 6 000 kronor.

– Det är lätt att inte lägga märket till de här små beloppen. Men i det långa loppet kan det handla om stora summor. Ser du belopp på kontoutdraget som du inte känner igen måste du rycka i larmklockan, säger Johan Sandelin.

Kortkapningar sker bland annat när kortinnehavaren lämnar ifrån sig sitt kort på till exempel en restaurang, varpå någon sparar kortinformationen. Det finns även fall där uttagsautomater och bensinpumpar manipuleras och kopierar informationen samt via näthandel. Att kopiera ett kort är snabbt gjort med rätt utrustning, därför kan det vara svårt att upptäcka när det händer. Uttagen sker sedan från olika platser och i olika omfattningar. – Det första man ska göra är att spärra kortet hos sin bank, där efter kontaktar man oss och gör en anmälan. En framgångsfaktor är att ha uppsikt över sitt kort och kontrollera sina kontoutdrag kontinuerligt, avslutar han.