Bakom kulisserna på Köpenhamns succémusikal

Hon flyttade till Malmö för att gå på Heleneholmsgymnasiets musikallinje och gick vidare till Musikalakademien i Göteborg. 2007 gick hon ut och sedan dess har Linnea Stenbeck medverkat i otaliga musikaluppsättningar och bott på 20 olika ställen. Nu har hon landat i Köpenhamn och i sommar kan man se henne i musikalsuccén Klokkeren fra Notre Dame, där hon alternerar som Esmeralda. Tidningen fick följa med Linnea bakom scenen på Det Kongelige Teater.

Klockan är strax sju och om en halvtimme ska kvällens föreställning börja. På scenen står teamet i en vid cirkel och pratar ihop sig inför kvällen. Det har varit sjukdom i ensemblen, någon är i en ny roll, detaljerna ska finslipas. ”Tänk på att vi ska ge publiken en upplevelse i kväll” säger Mads M Nielsen innan mötet avslutas med en gemensam styrkespark. När publiken tre timmar senare lämnar teatern är det många som torkar en tår ur ögonvrån. Mads M Nielsen i rollen som Frollo – föreställningens ”bad guy” – har fått både applåder och burop som bevis på sin fina rolltolkning medan Esmeralda, Phoebus och Quasimodo mötts av stormande bifall.



Fredericia Teaters uppsättning av ”Klokkeren” har blivit årets stora musikalsuccé i Danmark och spelas för fulla hus när den i sommar gästar Köpenhamn. I veckan kom besked att det blir en förlängd spelperiod på grund av publiktrycket och musikalen spelas nu till och med den 26 augusti.

Vi möter Linnea Stenbeck klockan halv sex på trappan till Det Kongelige. Det pågår fortfarande arbete med den nya metron och teatern är inhägnad med stängsel och uppgrävda gator. Linnea tar oss med in i det anrika teaterhuset, där hon gör rollen som Esmeralda i tre av de åtta föreställningarna per vecka.

– Det känns som en otrolig gåva att få tilliten att stå på den här scenen och vara en del av detta. Det är en föreställning som har så mycket hjärta och själ och som är viktig för att den är så relevant. Hela ensemblen värnar om att få berätta historien, säger Linnea Stenbeck.

Det finns onekligen paralleller till nutiden. Esmeralda är en i en grupp romer som kommer till Paris för att vara med i en festival och medan ärkediakonen Frollo gör allt för att misstänkliggöra och jaga bort romerna blir han samtidigt hänförd och fullkomligt förtrollad av Esmeralda. Det blir också Ringaren själv, den puckelryggige och enögde Quasimodo liksom Phoebus, den förre soldaten som nu ingår i Frollos vakt.

Phoebus spelas av den danske musikalartisten Christian Lund, som också är Linneas make. När Esmeralda och Phoebus har känslosamma scener tillsammans blir det en varm energi i hela teatersalongen.

– Det är härligt att få spela tillsammans, säger Linnea och berättar att paret gifte sig för så lite som en månad sedan.

– Vi hade ett stort bröllop i Skåne Tranås under en hel weekend så att våra svenska och danska familjer skulle få träffas.

Linnea Stenbeck känner igen sig i Esmeraldas energi.

– Ja, jag tror att vi har mycket gemensamt, Esmeralda och jag. Jag har ju aldrig blivit jagad från ställe till ställe – bara att tänka på det gör ont i hjärtat – mitt kringflackande liv har varit självvalt. Men jag tror att rotlösheten gör något med en, man får mer ”ben i näsan” och blir van att klara sig själv, att stå på egna ben. Det är också en så varm roll, hon är så lätt att tycka om.

I Malmö har man bland annat kunnat se Linnea i Evita och Top Hat på Malmö Opera och i Guys and Dolls på Slagthuset. Första jobbet efter utbildningen fick hon på köpenhamnska Det Ny Teater i musikalen Chicago. Hon började genast lära sig danska och snart avancerade hon som understudy till Velma. Sedan dess har Linnea varit med i många danska musikaluppsättningar, men också jobbat i såväl Göteborg som Stockholm. Hon trivs med det lite kringflackande livet.

– Jag vet inte om det är en av fördelarna, säger hon fundersamt. Min man har mer behov av att ha en bas, medan jag har varit nöjd med att ha mina smågrejer med mig som gör att jag känner mig hemma.

Vi får följa med Linnea vidare in i teaterns innandöme. I ett stort rum väntar några av musikalartisterna att få göra sig redo inför kvällen. Linnea tar plats hos maskören Michael Skytte, som flätar hennes hår och fäster en halvperuk över för att få till Esmeraldas vilda mörka lockar.

Vi går vidare och passerar scenen där man går igenom momentet där Frollo störtar från klocktornet. Föreställningen har en speciell scenografi som går långt ut på sidorna, orkesterdiket är igenlagt och orkestern sitter bakom scenen. Skådespelarna kommer nära publiken på en tunga som går ut i salongen och bitvis kan publiken känna sig som om de sitter inne i Notre Dame, där mycket utspelar sig.

I sin egen loge sminkar Linnea Stenbeck sig till Esmeralda.

– Jag gör det själv för att det passar mitt flow för den här rollen, förklarar hon.

Christian Lund tittar in och får en kram och vi får höra den osannolika och väldigt rara berättelsen om hur paret träffades. Christian visar sig tala utmärkt svenska.

– Han får rätta mig ibland, säger Linnea.

Så sticker en glad Lars Mølsted in huvudet och säger hej – och senare får vi se honom göra en enormt gripande rolltolkning av Quasimodo som i slutet av föreställningen misslyckats med att rädda Esmeralda, kastat ut Frollo från tornet och faller samman i förtvivlan.

Linnea Stenbeck tar sig tid att följa oss ut. Snart får pubiken se henne dansa in med sin tamburin på Det Kongeliges scen. Och mer arbete i Köpenhamn väntar. ELF the musical och Chess på Tivoli är några tillfällen att få se henne på scen i framtiden.

Kan du sluta räkna vidare på de där 20 ställena du bott på nu?

– Nja, visst är det skönt att ha en bas, men jag tror ändå att det där är en del av mig. Och ännu så länge har vi ingenting som binder oss. Vi skämtade om att vi skulle göra en garderob med resväskor hemma i lägenheten för att jag skulle kunna känna mig hemma, säger Linnea med ett skratt.

Yvonne Erlandsson