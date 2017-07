Strejken är över – ”kör för fullt”

Stockholm Den två veckor långa sophämtarstrejken är nu över.

Både Reno Norden och Liselotte Lööf uppges vara tillbaka i normal kapacitet.

– Den här veckan kommer det vara fortsatta störningar. Just nu jobbas det i tvåskift för att komma ikapp. Vi såg att över 700 reklamationer kom in under måndagen, vilket var väntat då måndagar och tisdagar är de stora hämtdagarna. Men fram emot nästa vecka har jag en förhoppning om att vi ska vara tillbaka i ett normalläge, säger Krister Schultz, vd på Stockholms vatten och avfall, till Stockholm direkt.