Han vill förbli en fri fågel

Ivar Sjögren, frilansjournalist och grundare av både Lunds sommarscen och visfestival, använder oron som bränsle för att fortsätta med drömjobben. - Jag är alltid lite ”on the edge” och tror att oron och rampfebern helt enkelt gör mig mer koncentrerad.

Profilen Ålder: 63. ”Jag ska dö så ung som möjligt så sent som möjligt och ser ingen pension i sikte”.

Från: Dörröd

Bor: Vid Clemenstorget i Lund. Har sommarhus i Abbekås.

Familj: Frun Suzanne, två söner, en storebror. Pappa Bengt Sjögren var författare och kulturjournalist.

Gör: Frilansande kulturarrangör och journalist. Gör även arrangemang i Staffanstorp. Redaktör för svenska delen av nordiska magasinet Viser/Visor. Sitter i flera olika styrelser, bland annat för Hasse och Tage-museet och Folkhögskolan Hvilan. Spelar i bandet En sexa epistlar och Kalasorkestern.

Aktuell: Arrangerar Lunds visfestival och Lunds sommarscen.

Favoritresmål: Italien. Åker till ett bergsområde öster om Rom i augusti.

Dold talang: ”Många kommer inte hålla med mig, men jag har en diplomatisk ådra när man ska jämka människor emellan.

Viktigast i livet: ”Att barnen mår bra sedan är allt annat av sekundär betydelse, trots allt”.

Hans journalistiska bana inleddes redan innan gymnasiet. 16 år fick hans sitt första sommarjobb på Skånska Dagbladet och fick betalt per skriven rad. Året därpå inledda han en tvåårsperiod som volontär på samma tidning och åkte runt på en lätt motorcykel och hämtade in jobb.

– Det roligaste var att besöka inspelningen av Hasse och Tages ”Äppelkriget”, minns Ivar Sjögren.

Sedan låg journalistkarriären i dvala när han gjorde lumpen och läste in gymnasietillhörighet på folkhögskolan Hvilan, för att sedan leva livets glada dagar som ung student.

– Jag hade inga tankar på att bli journalist, men sen hade jag bränt allt mitt studiemedel i samband med Lundakarnevalen -78. Jag fick ett vikariat på Kvällsposten som korrekturläsare men kände att jag även borde kunna skriva här.

Han skrev en artikel om en svensk världsmästare i dart och överlämnade sedan den till sin redaktionschef som något disträ sa ”lägg den här så tittar jag på den sen”.

– Sen kom redaktionschefen och sa ”Det här är ju jättebra, vi kör det på söndag”.

Ivars karriär som journalist hade inletts på allvar.



Han fick både skriva egna grejer och banda in artiklar som utsända journalister ringde in. Därefter blev det jobb på A-pressen, som bland annat medförde att han som ung och relativt grön journalist fick intervjua den svenska kungen och drottningen på Öland. Även om jobben gav honom stor glädje fanns det något annat som lockade ännu mer – att frilansa. Och tillsammans med fotografen Anders Lager begav han sig ut.

– Vi kuskade halva jorden runt: Brasilien, Indien, Västindien, Japan … Jag har alltid försökt gå efter mina drömmar.

Frilansandet på 80-talet kombinerades med perioder på Kvällspostens och Sydsvenskans redaktioner. Genom jobbet på den förstnämnda tidningen fick han exempelvis rapportera från apartheidens Sydafrika, 1986.

– Jag kunde bevittna det omänskliga apartheidsystemet på nära håll. En svensk präst tog mig med upp på Taffelberget vid Kapstaden på natten och tittade man rakt ner i stadskärnan såg man en upplyst stad. Men tittade man några steg åt sidan där de svarta bodde fanns det bara några få flämtande gaslyktor.

Efter ett 80-tal fyllt av resande blev Lund något av ett nav under 90-talet och 1990 var han med och startade tidningen Lundaliv.

– Vi hade journalistiska ambitioner och det var en jäkligt cool tidning. Vi klarade oss fram till 1997, men reklamskatten på elva procent sänkte oss. Vi hade sämre förutsättningar än vanliga företagare. Min kompanjon startade dock om tidningen och lyckades driva den vidare några år till på egen hand.

Under 90-talet drog han även igång Lunds sommarscen och startade festivalen ”Danskdagarna” med enbart dansk kultur på schemat.

– Lund dog under sommaren och jag upplevde att det inte var många som fick den att leva. Vi körde Danskdagarna i tre år och hade 10 000 människor i centrala Lund när Kim Larsen spelade. Men vi fick lägga ner för vi fick inget kulturstöd eftersom vi var för kommersiella.

I år blir det femtonde året han arrangerar hjärteprojektet Visfestivalen i Lund tillsammans med familj och vänner. Intresset för visor har alltid funnits hos Ivar som själv sjunger och spelar gitarr.

– Den har en litterär form där musiken är underordnad texten även om de så klart måste harmonisera med varann. Det måste inte vara den ensamma trubaduren utan det kan vara i form av hiphop, blues, country … Det viktiga är att texten når fram, den får inte drunkna.

Och enligt honom är det en kulturskatt som förtjänar mer uppmärksamhet.

– Alla har en relation till visan. Från dagis till skolan, bröllop, dop och begravning – visan följer oss åt från vaggan till graven. Kan en kultur bli starkare?!

Han är fortfarande en fri fågel och frilansar som kulturarrangör och journalist. Och så ska det förbli även om det medfört en hel del ångest.

– Det är tidvis en osäker tillvaro och jag har en viss oro hela tiden, men det är kanske därför jag får ihop det: jag är alltid lite ”on the edge” och tror att oron och rampfebern helt enkelt gör mig mer koncentrerad.

Han känner också en stor tacksamhet över sitt liv.

– Jag har haft roligt i mitt jobb: fått ägna mig åt mina intressen och talanger.

– Det har varit ett stort privilegium.