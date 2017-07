Fotografen som blev vän med kända och okända

LIVSVERK.

De flesta av oss känner till de närgångna bilderna om ett barn som blir till och andra detaljer i och på människokroppen. Men inte alla har tagit del av världsfotografen Lennart Nilssons livsverk som är en spännande resa med kända och okända personligheter som han ofta blev god vän.

Lennart Nilssons konstnärliga kreativitet och nyfikenhet under mer än ett halvt sekel kan vi titta närmare på vid en unik utställning på Fabriken i Bästekille på Österlen.

– Det här är en av Lennart Nilssons största utställningar någonsin. Här finns bilder som aldrig tidigare har ställts ut eller som visas på ett helt nytt sätt, säger Ulf Carlsson, som driver konsthallen Fabriken sen 2011.

Han berättar hur han upptäckte ikonfotografens många sidor när Svt 2012 sände programmet ”En fotograf blir till” i samband med Lennart Nilssons 90-årsdag, och som han har fått tillstånd att visa på utställningen.



Här får man följa Lennart Nilsson från de första bilderna när han som 16-åring följde med sin pappa amatörfotografen Arthur ut i skogen för att på nära håll studera och avbilda livet i en myrstack via personliga bilder av kungafamiljen till hans mera vetenskapliga bilder av människokroppen.

– Nästan tio år senare stötte jag på Lennart då vi öppnade med en samlingsutställning med fotografier och målningar med Claes Eklund och Georg Oddner. Då väcktes min tanke om att vi skulle göra en stor utställning med bilder från hela hans karriär, berättar Ulf Carlsson.

Fabriken har tillsammans med Lennart Nilsson själv och hans styvdotter Anne Fjellström planerat denna utställning i närmare tre år och velat plocka fram delar av hans fotografgärning som inte är känd för alla.

Hösten 2016 bestämdes till slut datum för den stora utställningen på Österlen men tyvärr avled Lennart Nilsson den 28 januari i år.

– Trots Lennarts sorgliga bortgång har vi inte tvekat en sekund att fullfölja våra gemensamma planer att sammanställa utställningen. Lennart och jag har ägnat timmar och dagar med att gå igenom hans arbeten och många bilder har han plockat fram i mörkrummet, ibland med ny teknik som platinaprintar, säger Anne Fjellström.

Hon använder många ord för att beskriva fotografen som hon har haft i familjen i 32 år och vars företag hon har skött de senaste 15 åren.

– Han var både en disciplinerad, nyfiken och envis person som visste hur han ville att hans fotografier skulle se ut. Det blev ibland nästan komiska konsekvenser, berättar Anne Fjellström.

Exempelvis 1959 då Lennart Nilsson samlade hela Cirkus Scotts ensemble med elefanter och hästar tre gånger på olika platser innan han blev nöjd med resultatet.

Samtidigt framhåller Anne Fjällström vilken kärleksfull och positiv person Lennart Nilsson var, som brydde sig om sin familj och kunde ta alla människor och få dem att se naturliga ut på bilderna.

– Varje år på midsommar tog han gruppbilder på familjen på sommarstället i Roslagen. Men det jag kanske minns bäst är när min dotter Sandra fyllde fem år och han gick upp tidigt på morgonen för att tillsammans med min mamma Catharina blåsa upp 50 ballonger som de kom och överraskade Sandra med. Hennes förtjusning avbildade Lennart förstås, säger Anne Fjellström.

Flera unika gruppbilder hittar man på Fabriken. Bilden från 1959 från Moderna museet visar dåtidens makthavare och sport- och kulturprofiler.

Här finns namnkunniga som politikerna Olof Palme och Lennart Geijer, sportens Ingemar Johansson och Sven Tumba samt kulturens Bibi Andersson, Lennart Hyland, Maria Lang, Povel Ramel och Evert Taube.

Till de många andra som Lennart Nilsson porträtterat hör också Dag Hammarskjöld, Birgit Nilsson, Ingmar Bergman och hans filmteam, Harry Martinson, Pär Lagerkvist, Zarah Leander, Jussi Björling, Louis Armstrong, Henri Matisse, Igor Stravinsky, Carl Milles och den svenska kungafamiljen.

– Vi har också med en serie med bilder av Ingrid Bergman i olika avslappnade positioner. En av dem är från hennes hotellrum i Paris, som hon gjorde hemtrevligt under en filminspelning, säger Ulf Carlsson.

Under många år arbetade Lennart Nilsson som frilansande reportagefotograf och förberedde sig alltid noga inför en fotografering. Då han hade blivit känd för stora tidningar som Life Magazine i USA och Se och Veckojournalen i Sverige sålde han in många spännande bildreportage över hela världen.

Några av de serier som finns med på utställningen är barnmorskan i Lappland från 1945, på isbjörnsjakt i Svalbard (1947), under sina resor, bland annat i Kongo (1948) och bland starka män och gyttjebrotterskor på Kiviks Marknad (1954).

1953 publicerade Life hans första bild av ett embryo, vilket var början till Ett barn blir till. Då inledde Lennart Nilsson sitt pionjärarbete inom vetenskaplig fotografi, bland annat i samarbete med Karolinska institutet. En del av de nära bilderna på människokroppen och naturen har kolorerats och ställs ut utan namn för att locka fantasin.

– När jag första gången såg en av Lennart bilder av en hummer och en bläckfisk mot en svart bakgrund i tidningen Foto fascinerades jag av deras kamp på liv och död i en helt ny typ av bilder, berättar Johan Pettersson, som är curator för utställningen.

Han pekar på att även om många av Lennart Nilsson bilder var arrangerade visar hans uttryck att han på djupet försökte tränga in i vad det är att vara människa, både inuti kroppen och i vardagen.

– Med det lilla barnets nyfikenhet tar han sig an uppgiften att berätta om oss och samtiden med hjälp av tekniken. Det är just när nyfikenheten ställs på sin spets som det konstnärliga uppstår. Utan att ta ställning söker han svaren på livets gåtor, menar Johan Pettersson.

Fakta Lennart Nilsson

Utställningen Lennart Nilsson fotograf pågår på Fabriken i Bästekille fram till den 1 oktober 2017. Den visar över 200 fotografier på 1 000 kvadratmeter golvyta. Många av dem är svartvita. Mer information på hemsidan: www.fabrikenbastekille.se

Lennart Nilsson har gett ut ett flertal fotoböcker. Mest känd är förstås Ett barn blir till, där vi kan följa ett par blivande föräldrars vardag samtidigt som vi får ta del av fostrets utveckling under nio månaders graviditet.

Boken kom 1965 och nu är en av världens mest sålda fotoböcker. 2009 kom den femte upplagan. Andra böcker är Kroppens försvar från 1985, Liv i hav från 1959 och Halleluja, en bok om Frälsningsarmén från 1963.

Till utställningen har också en fotobok med många av Lennart Nilssons unika bilder, även från TT Nyhetsbilder, getts ut. Curator Johan Pettersson står för förordet.