Forskare sätter segel

Sylvain Richoz ser fram emot framför allt geologiskt utbyte under seglatsen till Riga.

MALMÖ Forskare inom geologi, robot- och automatiseringsteknik och mänskliga rättigheter har på papperet inte så mycket gemensamt.

Men sätter man dem på en båt i Östersjön några dagar börjar kanske idéerna frodas.

Under rubriken vetenskap sätter segel ska forskare från Friedrich-Alexanderuniversitet i södra Tyskland och gäster från Sverige, Estland, Finland, Lettland, Polen under fyra veckor segla tillsammans mellan hamnar i Östersjön.

Förhoppningen är dels att locka människor att delta i forskningsprojekt på universitetet, dels att forskare från vitt skilda världar under seglatsen ska kunna inspireras av varandra.

På etapp ett från Kiel i Tyskland till Riga i Lettland med stopp i Malmö deltar forskare om mänskliga rättigheter, geologer och forskare inom robot- och automatiseringsteknik. Vad kan de lära av varandra?

– Nej, det finns inte många kopplingar. Men man kan kanske tänka sig att geologer behöver någon slags automatisering när de letar efter mineraler eller fossiler, funderar Martin Müller.

Kollegan Sebastian Teichert pekar på att geologen ju kan använda en fjärrstyrd robot för att ta prover på havsbotten på stora djup.

Kanske en idé för Sylvain Richoz från Lunds universitet, en av gästgeologerna på första etappen.



– Det ska bli intressant att ha utbyte med de andra, tycker han.

Han försöker genom att studera sediment och avlagringar från miljoner år tillbaka ta reda på varför vissa växter och djur försvann.

– Om vi förstår vad som hände då kan det kanske hjälpa oss i dag, säger han.

De kommande dagarna väntar dock mer än forskningsprat för Sylvain Richoz. Alla som seglar med skolfartyget Thor Heyerdahl förväntas nämligen att hjälpa till.

– Vi måste hjälpa till med allt. Laga mat och klättra upp i masterna och även styra. Fast då kommer kaptenen att stå intill.

I Riga byter man forskare och gäster. På resa två Riga–Helsingfors-Tallinn deltar bland andra matematiker och forskare inom optisk teknik och på resa tre Tallinn-Gdansk-Rostock materialforskare och kemister.