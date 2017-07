1700-talsvärja stals i Stävie

Stävie Fanjunkare C.A. Hallbecks värja har stulits från Stävie kyrka. Kyrkan vill nu ha in tips för att få tillbaka den.

Lackalänga-Stävie församling har lämnat in en polisanmälan om stöld.

En värja som hängde i vapenhuset på Stävie kyrka är borta.

– Den har tillhört fanjunkare C.A. Hallbeck som bodde på Stävie Hage mittemot kyrkan, berättar kyrkoherde Per Svensson.

Hur värjan kom i församlingens ägo vet han inte.

– Den hängde här när jag började i församlingen 1988.

Värjan tros ha försvunnit någon gång mellan den 1 och 14 juli. Troligen har tjuven eller tjuvarna gått in i kyrkan när den varit öppen.

– Länsantikvarien och riksantikvarien anser att det är viktigt att kyrkorna är öppna eftersom staten ger 450 miljoner per år i kyrkoantikvarisk ersättning. Det kan tyckas som mycket pengar, men det är egentligen momsen vi betalar in till staten som vi sedan får tillbaka.

Några bidrag ges alltså inte för att bevaka kyrkan manuellt, eller för att installera övervakning på enskilda föremål.

– Vi blev av med vår fattigstock för 10-15 år sedan, säger Per Svensson.

Nu vill församlingen ha in tips för att få tillbaka den försvunna värjan.

Det kan ha lämnat landet som ett beställningsjobb. Men det är också möjligt att någon lekt med den och sedan slängt den i et dike.

Värjan är daterad omkring 1750, är trådvirad och krönt av en åttkantig knopp. Bygeln är kantig med upprullad tvärslå och njurformad parerskiva.