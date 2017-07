Vingel förbi polis inget brott

Löddeköpinge Bilisten som vinglade om polisen på E6:an klarade sig både från fortkörning och rattfylla. Ytterligare en bilist klarade sig i morse från rattfylla.

Det var vid halv tretiden på fredagseftermiddagen som en polispatrull befann sig i närheten av Löddeköpinge.

Plötsligt blev de omkörda av en bilist som höll hög fart. Bilen vinglade betänkligt så patrullen bestämde sig för att omedelbart stoppa fordonet, vilket skedde på Marknadsvägen.

Föraren misstänktes för rattfylla och togs in till stationen, men där visade bevisinstrumentet att han låg precis under straffgränsen.

– Det blev inget brott, konstaterar Håkan Persson, kommunpolis i Lomma.

För att klarlägga att någon kört för fort behövs mätinstrument alternativt att man följer efter fordonet en viss tid.

– Jag utgår från att patrullen bedömde att det var viktigare att stoppa bilen.

Vid åttatiden på måndagsmorgonen var det dags igen. En förare stoppades på Malmövägen i Lödde och togs till provtagning på stationen. Även här visade bevisinstrumentet att föraren låg precis under gränsen.

– Står vi tillräckligt länge hittar vi alltid någon rattfylla, säger Håkan Persson.