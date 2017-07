Nalle Puh – en folkfiende?

Kina blockerar Nalle Puh på nätet. Det här är orsaken...

Den snälle och lite sävlige sagobjörnen har blivit politiskt känslig i Kina. Orsaken? Han sägs vara lik Kinas president Xi Jinping. Bilder påoch omnämnanden av Nalle Puh har censurerats från Kinas egen twitter-liknande plattform Weiboo och meddelande-appen WeChat.

Om någon försöker posta inlägg med de kinesiska tecknen för Nalle Puh på Weiboo får denne upp felmeddelandet ”materialet är olagligt”.

Winnie the Pooh has become too politically sensitive to be mentioned on Chinese social media https://t.co/IzlzOBwJTb

