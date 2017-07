Tips ledde till vapenfynd

Malmö Ett tips från ett vittne ledde polisen till en vapengömma i en moped på Rosengård.

En 23-årig man greps och anhölls misstänkt för grovt vapenbrott.

Under lördagskvällen får polisen ett tips från en person i Rosengård.

Uppringaren har sett fyra personer på en innergård i området.

De fyra männen lämnade platsen på två mopeder.

– Det är något med de här fyra som vittnet tycker ser suspekt ut, säger polisens informatör Kim Hild.

Flera polispatruller skickas till platsen och en sökinsats påbörjas.

Även MC-poliser deltar för att kunna ta sig fram på gång- och cykelvägar.

– En MC-polis griper en mopedist som stämmer in på signalementet.

På den personen hittar polisen ett tomt vapenhölster.

Något senare anträffar en annan patrull ytterligare en moped som stämmer in på vittnets beskrivning.

Förare saknas men i ett förvaringsutrymme på mopeden hittar polisen två pistoler.

Under insatsen grips en 23-årig man misstänkt för grovt vapenbrott.

Mannen, som är känd av polisen sedan tidigare, anhölls senare under söndagsmorgonen.

I skrivande stund har polisen inte gripit fler misstänkta och det är oklart om vapenfyndet har någon koppling till de senaste dagarnas skottlossningar i Malmö.