Stor dramatik när Fredricson blev tvåa

All In hoppade högt. Till och med lite för högt och det kostade honom och Peder Fredricson segern. Foto: Anna Johannesson

RIDSPORT Ett gigantiskt språng – och segern slungades bort. Peder Fredricson ville så gärna vinna den femstjärniga Grand Prixen i Falsterbo, men OS-silverhästen All In hoppade alltför bra, Peder höll på att ramla av.

– Men jag fortsatte kämpa och jag är jätteglad för andraplatsen, sa Peder.

Det var i omhoppningen det hände.

Peder försökte rida in ledande schweizaren Steve Guerdats tid. Det handlade om kampen mellan en OS-guldmedaljör (Guerdat, London 2012) och en silvermedaljör (Peder, Rio 2016).

Peder var på väg att lyckas, All In hoppade strålande på det regntunga underlaget och Peder var taggad inför fullsatta läktare.

– Jag fick en jättebra start och red på ett galoppsprång mindre än Guerdat till andra hindret, sa Peder.

Hela vägen låg han tidsmässigt före – till tvåkombinationen. Där tryckte All In av och hoppade så högt att Peder var nära att slungas ur sadeln.

– Det var nära och jag hann tänka att jävlar, nu ramlar jag av.

Men han hamnade i sadeln i landningen, fortsatte framåt efter lite vingel och hoppade över de sista hindren i högt temp.

Utan stigbyglar.

– Jag tänkte på Mark Todd som red halva Badmintons terrängbana utan stigbyglar. Då skulle väl jag kunna klara det på tre hinder, även på en bakskygg och känslig häst som All In, berättade Peder.

46 hundradelar var han efter Guerdat i mål.

Utan sin incident hade han helt säkert varit sekunden snabbare.

– Klart jag retade mig lite men samtidigt är jag glad att jag fortsatte kämpa, sa Peder, belönad med cirka 400 000 kronor för andraplatsen.

Han var också helnöjd meds All In.

– I veckan hade han lite dåliga blodvärden men nu var han fräschare än någonsin, berättade Peder.

Nu väntar två mindre tävlingar, i Ommen och Münster, och sedan ska All In vara fit for fight och försöka leva upp till de medaljförväntningar som ligger över honom inför Göteborgs-EM.

Vinnaren Steve Guerdat såg ut som han vunnit sitt andra OS-guld. Han vinkade och log till publiken och bara njöt.

– Jag älskar det här, att komma till en ”riktig” tävling, en klassisk tävling där hästarna och sporten står i centrum, inte VIP-folket, som ju inte bryr sig om sporten, sa han.

– Min häst Hannah reds förut av svenske Mario Maggi, jag har haft henne sedan i mars och hon bara överraskar för varje tävling, sa Guerdat som vann femstjärnigt i Lummen med stoet – med Peder Fredricson som tvåa.

Klasens stora överraskning var Fredrik Jönsson från Flyinge som var sjua med Cold Play.

– Det bästa jag gjort. Nu ska jag hem och mysa ordentligt och njuta av det här, sa han.