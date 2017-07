Prisades som Årets Skåning

Flera tidigare pristagare hade bjudits in till festligheterna för att värma upp publiken. Bland dem fanns sångerskan och skådespelaren Siw Malmkvist. Hon intervjuades av Ivar Sjögren som var konferencier under evenemanget.

Hon är antikhandlaren som sent i livet gjort succé i tv-rutan. Under söndagen utsågs Karin Laserow till Årets Skåning. Marieholmsbon Göran Hansson är vice ordförande i Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag, som är med och håller i den årliga utmärkelsen och firandet av den skånska flaggan. FOTO:TOOMAS LAAGUS

ESLÖV Att det aldrig är för sent att ta sig in i folkets hjärta bevisade tv-kändisen och antikkännaren Karin Laserow under söndagen.

Då valdes hon till Årets Skåning under festliga former i Trollsjöområdet.

Intresset för antikviteter är inget nytt för 67-åriga Karin Laserow, som ägnat över 30 yrkesår åt detta.

Men det var först sent i livet som både hon och omvärlden även insåg att hon har en naturlig talang för att synas i rutan. Hennes medverkan i ”Bytt är bytt” på TV4 gjorde henne snabbt till en omtyckt tv-personlighet.

Under söndagen fick hon ytterligare ett bevis på folkets uppskattning. I nomineringarna till Årets Skåning har hon bland annat kämpat mot storheter som självaste Zlatan Ibrahimovic. Det är Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag som håller i tävlingen tillsammans med Kvällsposten och under söndagen var det dags för final som dessutom innebar 50-årsjubileum för utmärkelsen.

Festligheterna hölls under söndagen på Trollsjöområdets scen och publiken hölls i spänning in i det sista om vem av de sex nominerade som till slut röstats fram av folket.

När vinnaren Karin Laserow tillkännagavs och kom ut på scenen så strålade hon av glädje.

– Skåne i mitt hjärta! utropade hon och prisade bland annat den skånska dialekten, maten och naturen.

Som den vackraste platsen i Skåne nämnde hon sin hemmiljö i Brandstad, som ligger norr om Sjöbo.

– Men det finns många granna platser i Skåne!