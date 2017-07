Ökat intresse för triathlon

MAlmö I takt med att det närmar sig Malmö Triathlon blir det allt fler och fler som samlas för att köra prova på triathlon på Ribban. Ett tillfälle som gynnar både nybörjare och de mer rutinerade.

Första gången prova på tillfällen arrangerades på Ribersborg inom just triathlon var sommaren 2012 och en av dem som nästan alltid finns på plats är Jenny Åkesson. Hon har liksom alla andra som håller på med sporten en gång också bara varit en nybörjare och gjorde sin första prova på 2013.

– Jag minns fortfarande att det var väldigt nervöst att komma hit, säger Jenny Åkesson. Kanske är det just minnet av hur det faktiskt är vara ny som gör att hon i dag är ansvarig för event och evenemang inom Heleneholms Triathlon.

– Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi tar hand om alla nya som kommer så att de känns sig välkomna och sedda. Vi svarar gärna på deras frågor som brukar handla om allt från specifika frågor om sporten till vilka kläder man ska ha på sig för att kunna vara med, säger Jenny Åkesson.

Triathlon är en uthållighetsidrott som är känd för att vara en ensam sport som man kan utöva tillsammans med andra.

I huvudsak handlar gemenskapen om både inför och efter tävlingen för när triathleterna står på startlinjen för tävling är det bara det egna psyket och kroppen som kan ta dem runt banan.

– Få personer är duktiga på exakt alla moment när de börjar utan man kan i regel antingen springa, simma eller cykla, men med tiden lär man sig att bli mer jämn och stabil genom alla momenten, säger Jenny Åkesson. Hon är i dag en halv Iron man efter att ha tagit sig igenom tävlingen som arrangerades i Halmstad den 1 juli.

Oavsett hur rutinerad triathleten är så är prova på tillfällen något som kan nyttjas både av nybörjare och de mer rutinerade;

– En minitävling är jättebra. Växlingsmomentet får man ju aldrig uppleva på samma vis när man tränar annars och under tävlingarna ska man helst göra allt rätt, men alltid blir något fel ändå även om det kan handla om små detaljer, säger Aron Wohlström. Han har själv simmat sedan barnsben och var den andra personen i mål under Iron man i Halmstad, men det finns inte några divalater i honom. Han vill helst inte prata om sina fina resultat alls, utan fokuserar istället på att heja på sina kamrater och att prata med nybörjarna.

Vid första anblick kan triathleter upplevas som lite läskiga, men bakom alla prylar så är de flesta vänliga och trevliga. Den som vill prova på behöver dock inte ha alla prylar för att få vara med;

– Det räcker bra med en baddräkt, springkläder och förstås en cykel. Cykelhjälm är dock nödvändigt precis som under tävlingarna. Ingen cyklar utan hjälm, säger Jenny Åkesson.

Själva prova på distansen är 400 meter simning, 7-10 km på cykel och 2 km löpning. Distansen är framtagen för att nybörjarna ska få känna på hur det känns att göra de tre momenten i följd.

– Det är tredje gången som vi är med här och det känns bekvämare för varje gång, säger Anne Ferm. Hon är en av nybörjarna som har varit med sedan starten i år tillsammans med sin kompis. Det är ingen tillfällighet att hon är här. Hon var en av dem som var med och tävlade om två startplatser till Malmö triathlon och som faktiskt vann. Det var cirka en månad sedan så nu har hon och kompisen fullt upp;

– Jag blev lite förvånad över att hon frågade mig, men klart man ställer upp och kör. Vi ska göra sprinten den 6 augusti, säger Gunilla Lundgren.

Oavsett vilken nivå man befinner sig på så är alla välkomna på prova på, men även till Malmö Triathlon i augusti.

– Det finns förstås de som alltid gör det på största allvar och som måste ha en bra tid och så finns de andra som bara vill ta sig runt och är nöjda med om de lyckas eller ens vågade försöka. Det är ju heller ingen som börjar med en Iron man första gången utan alla börjar med en sprint. Det går därför heller inte att säga att någon av distanserna är mera värd än den andra, även om det så klart är häftigt med en Iron man. Min poäng är att ingen är värd mer än den andra utan det handlar ju om att varje individ gör det som passar just den. Ur det perspektivet gör alla en bra insats, säger Jenny Åkesson.