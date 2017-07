Mitt i ett grönskande musikliv

Kultur/nöje Hon har sin egen en-kvinnas-orkester och är också medlem i flera olika musikgrupper där hon rör sig mellan genrerna. Hon jobbar med barnteater och designar kläder och scenkostymer. I kväll gästar Jenny Nilsson Goodnight Sun i Malmö och snart kan familjepubliken uppleva hennes föreställning ”Samlaren” i grönområden runtom i staden.

Jenny Nilssons musikprojekt:

One Woman Orchestra

Lur – spelar på Malmöfestivalen den 14 augusti, dock utan Jenny som då är på semester. Har ett nytt projekt på gång 2018 – Distorting patterns- som fått stöd från Malmö stad och Region Skåne.

Cure-a-Phobia – Bandet skriver ny musik och det blir släpp 2018

SaliBambra – släpper ny skiva – Sånt som händer när vi lever – och har releasespelning på Victoriateatern den 22 november i samarbete med Jazz i Malmö

Who’s your mama – swingband med en twist

Jenny Nilsson har tilldelats konstnärsnämndens arbetsstipendium 2017

Jenny Nilsson på scen i Malmö:

Goodnight Sun

På Hoppbryggan, Västra Hamnen i Malmö, start kl 20.45, vid regn restaurang Mavera

Samlaren

Spelas 25 juli kl 10 i Augustenborgsparken, kl 14 Enskifteshagen, 26 juli kl 10 Gröna Lund, Limhamn, kl 14 Sevedsplan, 27 juli kl 10 Rosengårdsfältet, kl 14 Nydala amfiteater, 28 juli kl 10 Krokbäcksparken, kl 14 Grevens park, 29 juli kl 14 Bulltofta

Många har hört och sett Jenny Nilsson i Cure-a-Phobia eller Lur, men i kväll kommer hon till Hoppbryggan och Goodnight Sun med sin One Woman Orchestra – det enda av hennes musikprojekt som fortfarande kan sätta hennes nerver lite i dallring.

– Ja, jag är ju helt själv och det är mycket teknik, mycket som ska på plats, säger Jenny.

Vad är det du gör i din One Woman Orchestra?

– Grunden är min loopmaskin. Jag spelar in fraser och ljud och spelar upp dem som en loop, som ju kan gå i all evighet om man vill. Sedan lägger jag lager på lager, det kan bli som ett helt band, en hel orkester. Särskilt med rösten är det väldigt effektivt, det blir bara en röst i stället för en kör med olika röster. Det låter speciellt.

En av sångerna som Jenny kommer att framföra medan solen går ned är Nattfjäril.

– Den handlar om att fly iväg in i en annan värld där allt är accepterat, all kärlek och alla människor.

Jenny Nilsson kommer från Stockholm men är bosatt i Skåne sedan 13 år tillbaka. Musiken har alltid varit viktig för henne. Hon gick musikallinje på gymnasiet, men när hon sökte sig vidare var det till en dansutbildning på en folkhögskola i Linköping.

– Jag har sjungit i hela mitt liv, men jag hade sämre självförtroende när det gäller sången och jag hade scenskräck. På gymnasiet kunde jag börja gråta och springa iväg om jag skulle sjunga framför klassen. Med dansen var det inte så.

Under dansutbildningen blev Jenny inspirerad av musikutbildningen på samma skola och det var det som gjorde att hon sökte sig till Skurups folkhögskola och efter det till Musikhögskolan i Malmö där hon fokuserade på jazz och improvisation.

– Sedan dess har min musik spretat åt alla håll. Det har varit jazz, folkmusik, pop, elektroniskt, club – men jag har alltid haft sången som bas.

Jenny Nilsson beskriver sig själv som en perfektionist som får jobba med sin prestationsångest och som ständigt vill bredda sig och lära sig nya saker.

– Ibland blir jag trött på mig själv. Varför kan jag inte bara göra det jag känner mig trygg med. Sjunga! Men så fort jag ser något spännande känner jag – det vill jag göra. Det kan vara något litet, som när jag såg en fin virkad lampskärm. En sådan ville jag göra. Och det gjorde jag. Eller som när jag höll på med grafisk design och hela tiden ville hitta nya redigeringsprogram.

Att prova nya saker – speciellt sådant man är rädd för – kan också vara en strategi för den som lider av depression, något Jenny periodvis kämpat mot efter utbrändhet under gymnasiet.

– Enligt min teori är det så att om man är rädd för något och inte vågar prova vad som händer om man gör det så vinner rädslan. När man försökt och märker att ingen kastade ägg eller att man inte dog märker man att det inte är så farligt. Så varför är man så rädd? Jag tvingar mig att göra det. Att ta ett gig innebär att man har en deadline, och då måste man.

Att blanda musik, teater och design gör att Jenny aldrig hinner tröttna på något av det hon gör.

– Ingenting blir överdrivet viktigt. Om man fokuserar på en sak blir allt avhängigt av hur det går. Man måste vara duktig på det, vara bäst och då är det lätt att man blir insnöad, säger Jenny Nilsson.

Trots allt är det musiken som är viktigast.

– Det är där jag har längst utbildning och det var den som drog in mig i barnteatern – man sökte en musiker till en föreställning. Design är mer som ett sidoprojekt och nu är det inte så ofta jag gör kläder till mitt eget märke, det blir mer scenkostymer.

Den 25-29 juli spelar Jenny Nilsson Samlaren, hennes barnteaterföreställning som ges i olika grönområden Malmö runt och på Barnens scen i Malmö 21-23 september.

– Vanja Hamidi Isacson har skrivit manus och jag har gjort musik och kostym. Även i Samlaren är det livelooping, jag har en loopmaskin som är inbyggd i dräkten på magen.

Samlaren går runt och samlar på ljud i sin plinkeplonkmaskin och loopar dem. Samlaren ska framföra en konsert – Livets ljud – och får prestationsångest. Hon hittar inte ljudet och får inte till det. Men så hör hon något från publiken …

– Det är en interaktiv föreställning. Jag har gjort den på Malmö Live tidigare, nu blir det första gången jag gör den utomhus och första gången jag gör många föreställningar på en gång.

Blir det korsbefruktning mellan alla olika saker du gör?

– Absolut – det ena ger en idé åt det andra. Om jag gör livelooping i ett projekt vill jag ofta prova det i ett annat också.

När Jenny kollar sin kalender är det mycket som är på gång. Resor, skivsläpp, teater.

Frågan om det finns några framtida drömprojekt får henne att tveka en aning. Kanske att göra en större grej av soloprojektet.

– Men jag gör det jag vill redan nu, säger hon.