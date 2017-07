Malmö öppnar sin första Fritidsbank

Malmö Tilll hösten får Malmö sin allra första Fritidsbank.

Insamlingen pågår just nu för fullt, och via insamlingskärl kan Malmöbor skänka sport- och fritidsutrustning.

På Urbant Sportcenter på Kopparbergsgatan i Malmö ska Fritidsbanken öppna till hösten.

Den ska fungera som slags bibliotek för sport-och fritidsprylar, och tanken är att Malmöborna ska återvinna den utrustning de inte behöver genom att skänka den till Fritidsbanken.

Det kan till exempel handla om skridskor, tält, fotbollsskor eller stormkök.

Sara Hansson, projektledare på fritidsförvaltningen, menar att konceptet ligger helt rätt i tiden, med tanke på att det handlar om återbruk och en meningsfull fritid.

– Fritidsbanken bygger på insamling. Det är en win-win, någon annan får chansen att använda det du inte vill ha, säger Sara Hansson.

– Det finns tre riktlinjer som Fritidsbanken följer – och det är att det alltid ska vara gratis, att alla får låna och att det ska handla om återbruk.

Konceptet finns i flera andra städer, och nu är det alltså dags för Malmö att få sin egna Fritidsbank. Allt det som samlas in under sommaren kommer finnas till utlåning på Urbans Sportcenter, och biblioteket planeras öppna i tid till höstlovet.

– Det beror på hur mycket vi lyckas samla in, men vi hoppas att vi kan öppna till höstlovet, säger Sara Hansson.

Det finns just nu två insamlingskärl, ett vid Träningshallen på Stadionområdet som håller öppet mellan måndag-fredag hela sommaren. Det andra befinner sig på Urban Beach på Ribersborgsstranden och kommer vara öppet för inlämningar till och med augusti. Besökarna på Urban Beach kan också låna utrustning från inlämninskärlen om de skulle behöva.

– Det är väl först nu vi har börjat slå på den stora trumman, och vi hoppas att allt fler ska vilja skänka fritidsutrustning de inte använder. Det handlar inte bara om idrottsprylar, utan egentligen om nästan allt förutom kläder, berättar Sara Hansson.