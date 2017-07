Höga mål och hopp har tagit henne till Harvard

Staffanstorp Av över 39 000 sökande och endast omkring 2 000 antagna är hon klar för ett av världens mest prestigefyllda universitet – Harvard Univeristy.

Om en månad är det dags att åka över Atlanten – då sätter hon sig i skolbänken med bland annat elever som Malia Obama.

Louise Estberg, 18, hade två mål under sina tre år på idrottsgymnasiet i Malmö – att gå ut med toppbetyg i alla ämnen samt komma in på ett av världens äldsta och mest prestigefyllda universitet – Harvard University i Cambridge, Massachusetts, USA.

Förra sommaren reste hon över för att besöka skolan under ett friidrottsläger. Där kom hon i kontakt med bland annat skolans idrottslärare, fick en rundtur och fick uppleva skolan på nära håll.

Med blodad tand reste hon tillbaka till Sverige och påbörjade den långa och krångliga processen med att ansöka.

– Jag kan inte riktigt fatta att det är sant. Jag försöker landa i det faktum att jag blivit antagen, men det är svårt. Jag trodde aldrig att jag skulle komma in, säger Louise Estberg som bara har fyra veckor kvar i Sverige innan avresan.

Bill Gates, Michell och Barack Obama, Facebooks grundare Mark Zackerberg, Microsofts medgrundare Paul Allen och vd:n Steve Ballmer, pulitzerpristagaren John Ashbery och John F Kennedy är bara några namn på listan av världskända personer som varit studenter på universitetet.

Av årets 39 494 sökande var hon en av 2056 som blev antagna inför vårterminen samt en av två svenskar.

Och när Louise Estberg sätter sig i skolbänken på andra sidan Atlanten är det med bland annat Barack Obamas dotter, Malia Obama, som klasskamrat.

– Det är klart jag känner press. Här har de samlat världens bästa studenter på en och samma skola, så det är nog inte konstigt. Samtidigt hade jag så väldigt höga mål under gymnasiet och jag klarade det. Men jag vet att jag inte kan vara bäst här, och det gör mig faktiskt lite lugnare. Men för att komma in på Harvard måste du ha mer än bara högsta betyg i samtliga skolämnen. Av så många sökande krävs det något extra för att ha en chans att bli antagen.

Louise Estberg hade idrotten, och på skolans hemsida fick hon reda på att hennes personbästa inom höjdhopp, 172 centimeter – fem centimeter över deras minimumgräns, kunde vara vägen in.

Med A i alla skolämnen, flera och bra rekommendationsbrev från lärare, många och långa intervjuer, uppsatser samt oändligt med formulär kom beskedet i december att hennes nästkommande fyra år skulle spenderas som Harvard-student och del i skolans friidrottslag.

Men hon åker inte dit för friidrotten, utan vill ha en bra utbildning och kunna jobba med vad hon vill i framtiden.

Planen är att läsa vidare på skolan efter de fyra åren och stanna i USA ett par år efter. Kanske blir hon kvar för alltid, men vad som kommer hända kan bara framtiden utvisa.

– Det är klart jag kommer sakna mina vänner och familj. Men framförallt är jag lycklig. Jag kommer hem och hälsar på när det finns tid, men nu vill jag mest bara komma iväg, avslutar hon.

Sabina McDowell