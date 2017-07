För första gången på 19 år uppvisade Norge under juni ett handelsunderskott. Underskottet landet på 0,8 miljarder norska kronor för månaden i fråga, vilket kan jämföras med ett överskott på 7,8 miljarder under föregående månad. Importen, som stigit efter inköp av utländska flygplan och olje- och gasplattformer översteg under juni månad Norges oljeexport, som också påverkas av en tuff oljemarknad.

Detta rapporterar Omni.