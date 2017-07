Enorm svensk besvikelse

RIDSPORT Besvikelsen var påtaglig i det svenska nationslaget efter femteplatsen i Nations Cup vid Falsterbo Horse Show.

– Vi vill ju alltid vinna i Falsterbo, sa OS-silvermedaljören Peder Fredricson.

Efter segern i Rotterdam under midsommarhelgen var optimismen stor bland de blågula.

Visserligen har Sverige bara vunnit en enda gång tidigare i Falsterbo, men nu hade förbundskapten Henrik Ankarcrona ställt upp ett riktigt starkt lag.

Åtminstone tre av de fyra, Peder Fredricson, Henrik von Eckermann och Douglas Lindelöw är rutinerade ryttare med mästerskapsrutin. Det var bara Evelina Tovek från Varberg som var rookie och som nu skulle få chansen i laget. Kanske för att säkra en biljett till EM i Göteborg i augusti.

För Evelina gick det inte riktigt som hon hoppats. Fem fel i första rundan och hela 13 i andra avslöjade mycket nerver och kanske för mycket press från den stora hemmapubliken.

Det hade kunnat gå vägen ändå för svenskarna eftersom bara de tre bästa resultaten per runda räknas. Det såg bra ut när Henrik von Eckermann gjorde precis det som förväntats av honom på Mary Lou, red felfritt i båda rundorna.

– Det här var ett jättebra test.

Mary Lou har ju inte gått så mycket utomhus, sa Henrik om den häst han i våras var trea med i världscupfinalen (inomhusttävling).

– Jag fick svar på alla de frågor jag ställde och Mary Lou blir mitt förstaval till EM.

Douglas Lindelöw från Hörby gjorde två mycket fina rundor med Zacramento men hade ett nedslag i varje.

– Ren otur, faktiskt, tyckte Douglas.

Peder Fredricson var lagets ankare på Christian K. Han var hur säker och felfri som helst i första omgången men i den andra blev det en mycket oväntad rivning.

– Jag red lite för snabbt över vattengraven och sedan blev Christian för stark och tog inte förhållningen. När han plötsligen gjorde det var vi alldeles för nära hindret för att komma igång igen ordentligt, förklarade Peder.

– Ett rent missförstånd mellan mig och hästen. Han är inte helt lätt att rida men han är superkul att jobba med. Det är en smart och intelligent häst så det gäller att inte försöka dominera honom för mycket.

Även om Christian K går från klarhet till klarhet kommer Peder att välja All In för EM.

Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterade efteråt de sex ekipage han förhandsnominerat till mästerskapet.

– Peder Fredricson/All In, Henrik von Eckermann/Mary Lou, Douglas Lindelöw/Zacramento, Malin Baryard-Johnsson/Cue Channa, Evelina Tovek/Castello och Helena Persson/Bonzai H är klara hittills. Jag ska nominera ytterliga fyra ekipage. Den 11 augusti är definitivanmälan och då ska de tio ha blivit fem, sa Ankarcrona.

Nations Cup i Falsterbo vanns av Nederländerna efter rafflande omhoppning mot Tyskland och Irland.

– Precis vad vi var ute efter. Svenskarna snuvade ju oss på segern hemma i Rotterdam, skojade nöjde förbundskaptenen Rob Ehrens.